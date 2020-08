Coronavirus, la corsa a ostacoli del vaccino russo «Sputnik V». Putin: testato su mia figlia Il farmaco è stato messo a punto dal centro federale di ricerca per l'epidemiologia e la microbiologia N. F. Gamaleya di Angela Manganaro

Vladimir Putin ha annunciato che la Russia ha registrato il primo vaccino contro il nuovo coronavirus e di averlo chiamato Sputnik V. Il farmaco è stato messo a punto dal centro federale di ricerca per l'epidemiologia e la microbiologia N. F. Gamaleya.

La scelta del nome non è una sorpresa, basta aver letto una biografia o abbastanza ritratti del presidente russo per sapere della sua invincibile nostalgia per l’Unione Sovietica. Per quel tempo e quel regime in cui è nato e cresciuto, che lo ha sollevato dal nulla della povertà e dell’anonimato e gli ha permesso di diventare quello che è oggi - il leader di un paese che non è mai diventato una democrazia compiuta, un presidente che potenzialmente può rimanere in carica fino al 2023 grazie alla forzatura di una modifica costituzionale avallata da un dubbio referendum.

La strategia di Putin

Vladimir Putin è anche l’abile politico che è riuscito a far credere al mondo che la Russia sia ancora una superpotenza nonostante non abbia più la forza, la grandezza e i numeri per competere con Stati Uniti e Cina. Putin ha però coltivato l’influenza (o ingerenza) in varie crisi internazionali e, nella crisi mondiale 2020 innescata dalla pandemia da Covid19, non poteva non vedere nel vaccino è un’arma geopolitica e economica straordinaria.

Chiamare il vaccino Sputnik come il primo satellite artificiale mandato in orbita intorno alla Terra nel 1957, indispettendo gli americani che accelerarono la corsa allo spazio, vuol dire riporre speranze immense in questa ricerca, speranze di rinnovare i fasti del passato e dare una prospettiva al presente del proprio paese afflitto come il resto del mondo dalla pandemia, piaga economica oltre che sanitaria.«Lo Sputnik-1 ha intensificato la ricerca spaziale in tutto il mondo - si legge nel sito ufficiale del vaccino -. Il nuovo vaccino russo contro il Covid-19 ha creato un 'momento Sputnik' per la comunità mondiale. Dunque il vaccino è stato chiamato Sputnik V”, spiega il sito in russo, inglese, cinese, arabo, spagnolo, portoghese e francese».

Che Putin sottolinei che la figlia è una delle volontarie a cui sono state iniettate due dosi di vaccino è un’altra prova di fiducia e di orgoglio.

La Russia ha alle spalle una scuola medica e una tradizione scientifica di prim’ordine in molti campi e non ultimi virologia ed epidemiologia, ma questa tradizione, dopo la fine dell’Unione Sovietica, nel tempo si è appannata: molti scienziati emigrati all’estero, pochi fondi, strutture e mezzi fatiscenti (in questa pandemia, pochi mesi fa, negli ospedali di San Pietroburgo e Mosca, sono esplosi i respiratori di fabbricazione russa dello stesso modello donato agli ospedali di Milano e Bergamo), il progressivo abbandono degli standard internazionali il cui rispetto richiede tempo e risorse.