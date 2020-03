Coronavirus, cosa rischia chi non rispetta la distanza di un metro e i limiti agli spostamenti Il Dpcm 8 marzo 2020 con le misure di contenimento del Covid-19 prevede sanzioni in caso di mancato rispetto della distanza di un metro tra persone e per violazione delle limitazioni agli spostamenti nella zona aranzione e degli obblighi imposti a bar, ristoranti, negozi e centri commerciali di Marco Peruzzi

Conte: ecco perché queste misure restrittive

Che cosa rischia chi non rispetta la distanza di almeno un metro tra le persone? E chi si sposta senza valido motivo all’interno della nuova zona arancione o ne varca i confini? Che cosa succede, insomma, a chi viola la quarantena? Prima di tutto rischia la salute, sua e degli altri, e poi con il suo comportamento può favorire il diffondere del coronavirus fino a mandare in tilt le strutture sanitarie già in emergenza Covid-19 a due settimane dalla scoperta in Italia.

Ma, in ultima analisi, sono previste sanzioni? Sì, ci sono, e sulla carta vanno fino all’arresto. Lo prevede il Dpcm con le «Misure urgenti di contenimento del contagio» che dall’8 marzo al 3 aprile 2020 ha disegnato una nuova zona «arancione» in Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia. Presenza delle sanzioni ribadita anche nella direttiva ai prefetti diramata dal Viminale a 24 ore di distanza dal varo del decreto. Vi si legge che la sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dal 650 cp (con una pena prevista di arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino 206 euro), “salvo che non si possa configurare un'ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del codice penale: delitti colposi contro la salute pubblica, che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica».

È vero. Il Dpcm 8 marzo 2020 (articolo 4, comma 2) introduce in alcuni casi obblighi e divieti specificando anche la sanzione, che riguarda principalmente i gestori di bar e negozi. Ma più spesso si limita a dare consigli e raccomandazioni, rinviando in generale - come precisato anche nella direttiva del Viminale - alle pene previste all’articolo 650 del codice penale, e cioè l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a 206 euro «salvo che il fatto non costituisca più grave reato». Pene che possono essere eventualmente aggravate per ragioni igieniche e sanitarie e ancor più per ragioni di sicurezza pubblica. E che possono venire ampliate, in riferimento all’articolo 452 del codice penale, fino alla reclusione da 3 a 12 anni.

«Sono per avere un pugno duro rispetto ad atteggiamenti che non sono tollerabili. Per esempio persone che risultano positive che se ne vanno in giro. Io sono perché le istituzioni abbiamo un pugno molto duro», ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza: «Abbiamo bisogno di comportamenti corretti dappertutto», ha aggiunto. Ed ecco, allora, i corretti comportamenti da tenere in base al Dpcm e le sanzioni previste per il mancato rispetto.

Distanza di un metro e spostamenti nella zona arancione allargata

In Lombardia e nelle 14 province della zona arancione allargata, il decreto chiede a tutti, malati e non malati, di stare a casa il più possibile. Lo fa con inviti, raccomandazioni, divieti e obblighi, ma in nessun caso alle violazioni di questo tipo associa tuttavia una specifica sanzione.