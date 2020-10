Coronavirus, cosa si può fare e cosa no con le nuove regole varate dal Governo, dalla mascherina alla app Immuni Le disposizioni, dall’uso delle protezioni per bocca e naso alla proroga delle domande per la cig Covid, fino alle novità per la app Immuni di Nicoletta Cottone

Coronavirus, le nuove regole dalla mascherina allo smart working

Le disposizioni, dall’uso delle protezioni per bocca e naso alla proroga delle domande per la cig Covid, fino alle novità per la app Immuni

5' di lettura

Arrivano nuove regole da rispettare nella vita di tutti i giorni. Le nuove disposizioni sono arrivate grazie al via libera in Consiglio dei ministri alla proroga dello stato di emergenza connesso al coronavirus fino al 31 gennaio 2021 e al decreto legge con misure anti Covid. Ecco domande e risposte su cosa si può fare e cosa no. Quando sono obbligatorie le mascherine, cosa comporta la proroga dello smart working semplificato, fino alla Cig e alle novità per la app Immuni. Tutto illustrato con casi pratici.

MASCHERINA

Devo avere sempre la mascherina con me?

Le nuove regole per contrastare la seconda ondata di contagi prevedono che si debba avere sempre in tasca o in borsa la mascherina. Obbligo all’uso della protezione di bocca e naso nei luoghi al chiuso, tranne che nelle abitazioni. Obbligo anche in tutti i luoghi all’aperto, quando ci si trovi in prossimità di persone non conviventi. Il divieto non vale nei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento da altre persone non conviventi.

In ufficio è obbligatorio l’uso della mascherina?

Sì, l’obbligo di uso della mascherina in tutti i luoghi al chiuso, rende obbligatorio l’uso in ufficio della mascherina. Questo significa che chi lavora in presenza nei locali del proprio datore di lavoro è tenuto a indossare sempre la mascherina. I lavoratori in smart working che lavorano dalla propria abitazione, possono fare a meno della mascherina. Il decreto legge, infatti, esclude l’uso della mascherina in casa.

Sono previsti degli esoneri dall’uso della mascherina?

Il nuovo decreto legge varato dal governo esclude dagli obblighi le persone che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni e chi ha patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e chi interagisce con loro. No alla mascherina anche nei luoghi isolati e nelle abitazioni.