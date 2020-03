Coronavirus: le cose da sapere per evitarlo, dalle mascherine alle superfici Nell’emergenza coronavirus non è facile districarsi nell’alluvione di informazioni, alcune delle quali false. Ecco le domande e risposte fondamentali di Enrico Marro

(Maridav - stock.adobe.com)

3' di lettura

Nell’emergenza coronavirus non è sempre facile districarsi nel diluvio di informazioni, alcune delle quali palesemente false, per esempio quelle di bere per evitare il contagio. Ecco un po’ di domande e risposte, brevi e chiare, per non perdere la testa.

1. Le mascherine servono?

Le mascherine non garantiscono una protezione assoluta dal coronavirus, che si può trasmettere anche attraverso il contatto con gli occhi e che può passare attraverso le comuni mascherine antismog o quelle chirurgiche. Alcuni tipi di mascherine sono però più efficaci di altre: si tratta dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) FFP2 e FFP3 conformi alla norma EN 149, con valida marcatura CE seguita dal numero dell’Organismo di Controllo che ne autorizza la commercializzazione. Come ha spiegato l’associazione dei produttori Assosistema Safety, le FFP2 e FFP3 hanno rispettivamente un’efficacia filtrante del 92% e del 98%. Attenzione poi a indossare correttamente la mascherina, senza lasciare spazi sui bordi e coprendo il volto fino al mento.

2. Come devo pulire le superfici? Il virus si attacca alle scarpe?

Secondo il virologo Roberto Burioni il Covid-19 mantiene una carica infettiva notevole per un giorno su carta e cartoni, per due giorni sulla plastica e quasi tre giorni sull’acciaio. Questi tipi di superfici vanno quindi pulite o disinfettate con qualsiasi detergente igienizzante, dall’Amuchina all’alcol denaturato al 75%. Attenzione anche a interruttori e maniglie, oltre che alle sedie. Quanto alle scarpe, è vero che il virus può sopravvivere anche sull’asfalto ma con una carica virale irrisoria, come ha chiarito Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano. Sole, pioggia e vento poi contribuiscono a spazzarlo via. Come ha specificato l’Istituto Superiore di Sanità, inoltre, la possibilità che il coronavirus si trasmetta attraverso gli oggetti è altamente improbabile. La vera chiave per evitare il contagio è il lavaggio frequente delle mani.

3. Mantenere la distanza di sicurezza di un metro è così importante?

Sì: mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro è fondamentale per evitare che le goccioline di saliva (i famosi “droplet” indicati dall’Oms) di un potenziale contagiato ci raggiungano quando questi starnutisce, tossisce o semplicemente parla con noi. Evitiamo anche di toccarci spesso il volto.



4. Il coronavirus è pericoloso anche per le persone giovani e in buona salute?

La maggior parte delle persone giovani e senza pre-esistenti problemi di salute non è destinata a finire in terapia intensiva per il Covid-19. Questo però non significa che i giovani non debbano seguire le regole di prevenzione come gli altri, dall’igiene personale alla comunicazione tempestiva al proprio medico dei sintomi, fino alla quarantena, in modo da proteggere le categorie più deboli.