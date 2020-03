Coronavirus, così i docenti italiani puntano alla didattica digitale

I dirigenti scolastici stanno ricoprendo un ruolo decisivo nell'adozione di procedure adeguate alla situazione di emergenza: dei docenti che si sono già organizzati o che lo stanno facendo in questi giorni, la maggioranza (64%) ha ricevuto indicazioni dalla dirigenza, indipendentemente da fattori geografici o dall'ordine e grado dell'Istituto; il 51% si è coordinato con i colleghi per la scelta di modalità condivise, ma il livello di collaborazione è decisamente superiore nella scuola primaria (62%); comunque, il 36% ha scelto la modalità didattica su propria personale iniziativa. Su questo ultimo dato, come prevedibile, la scelta personale del docente è maggiore tra i docenti della Lombardia (41%) e soprattutto tra docenti di scuola secondaria di secondo grado (47%).

Ma quali sono le gli strumenti e le piattaforme digitali utilizzate degli insegnanti? Il panorama che emerge dall'indagine è particolarmente eterogeneo, con la citazione di decine di soluzioni diverse e in diversi casi anche particolarmente “creative”.

Per l'assegnazione dei compiti ed eventuale condivisione di materiali agli studenti il 74% dei docenti utilizza il registro elettronico, strumento trasversalmente diffuso in ogni area, ordine e grado; diffuso anche l'utilizzo dei mezzi di comunicazione più “tradizionali”, in particolare WhatsApp (39%) e posta elettronica (31%), il 9% Edmodo. Le piattaforme di Google sono un riferimento per un numero significativo di docenti, come Meet/Hangout o la suite Classroom, segnalate entrambe al 24% di adozione; Hangout supera il 30% tra i rispondenti della Lombardia. Il 33% dei docenti segnala materiali didattici già presenti in rete, mentre il 17% dichiara di caricarne di propri su YouTube.

La principale difficoltà riscontrata dai docenti nel processo di adozione delle modalità di didattica a distanza, nonché l'unica particolarmente significativa su tutto il territorio e soprattutto rilevante per la Primaria e la Secondaria di primo grado, è stata l'assicurarsi che tutti gli alunni e studenti della classe potessero avere accesso al materiale (76% del campione), poiché per motivi vari a casa gli stessi possono non avere una connessione a Internet, non disporre di un Personal Computer, eccetera. Al 21% la difficoltà è attribuita all'utilizzo degli strumenti adottati, e poi per il 17% a causa delle difficoltà di coordinamento tra colleghi per l'adozione di modalità condivise. Eventuali resistenze da parte delle famiglie sono un ostacolo solo per il 7% dei docenti del campione.

Gli studenti si sono fatti trovare pronti: gli alunni o studenti sono definiti in questo momento dai loro docenti collaborativi (74%) o addirittura entusiasti (12%) e passivi per il rimanente 14%. L'entusiasmo sale al 26% tra gli alunni della scuola primaria, evidentemente più avvezzi all'approcciarsi alla didattica secondo logiche e dinamiche completamente nuove, mentre gli studenti considerati collaborativi salgono all'87% nelle scuole secondarie di secondo grado.