Coronavirus, cosmesi: i nuovi consumi dettano legge L’uso delle mascherine sposterà il make-up più sugli occhi che sulle labbra, quindi più ombretti e mascara e meno rossetti. Crescono le vendite di prodotti igienizzanti di Marika Gervasio

Dodici miliardi di euro di fatturato, con un incremento del 2% e un export a 5 miliardi, in aumento del 2% e che porta la bilancia commerciale al valore record di quasi 3 miliardi. Questa è la fotografia di un settore, la cosmetica, sano e in forte sviluppo. Ma è uno scatto dell’anno scorso, un passato in realtà non così remoto, ma che sembra invece dipingere una situazione lontana anni luce dall’attualità. L’emergenza da coronavirus ha, infatti, cambiato molte cose pesando come un macigno sui conti delle aziende (non solo della cosmetica). Che però non si arrendono e continuano a fare ricerca e innovazione per rispondere alle mutate esigenze di consumo del mercato, italiano e globale, legate alla pandemia.

L’andamento al tempo del coronavirus

Secondo un’indagine flash relativa al periodo 20-30 aprile condotta dall’associazione di categoria Cosmetica Italia, il settore ha perso in media il 48% del valore. In particolare, il mass market ha ceduto il 40%; la profumeria ha confermato la pesante contrazione (-75%), compensata in parte dall’online (l’e-commerce è cresciuto di quasi il 40%) e dalla riapertura di qualche catena. Mentre rallenta la flessione nelle farmacie (-25%) dove si era fermata la vendita di dermocosmesi (niente solari e poca cura persona). Calo dei consumi (-75%) anche in erboristeria.

«A soffrire in particolare – commenta Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia – sono i segmenti make-up e il canale professionale, parrucchieri ed estetisti, che sono in grave difficoltà. Le previsioni a breve e medio periodo vanno nella direzione della necessità di coniugare sicurezza e lavoro, un bisogno fondamentale perché l’economia è a pezzi. La riapertura di queste attività è fondamentale: ogni giorno di chiusura equivale a una perdita, nel complesso, di 27 milioni di euro. Aprire significa avere regole certe, procedure ben definite su come affrontare gli ingressi nei negozi. Se l’industria che produce poi non può vendere ai retailer come i saloni di acconciatura, per chi produce? C’è voglia da parte di tutti di ripartire».

Il sentiment degli imprenditori