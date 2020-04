Coronavirus, Cosmoprof cancella l’edizione 2020 di Bologna e rilancia con un format virtuale La 53esima edizione della manifestazione tornerà nella primavera 2021. Intanto è pronto un progetto digitale, WeCosmoprof, dal 4 al 10 giugno di Marika Gervasio

5' di lettura

Dopo averla rinviata varie volte, Cosmoprof Worldwide Bologna cancella definitivamente l’edizione 2020 di Bologna che avrebbe dovuto svolgersi a settembre. La 53esima edizione della manifestazione tornerà nella primavera 2021.



«L’attuale scenario economico e le situazioni di crisi da covid19 in tutto il mondo ci impongono di posticipare Cosmoprof al prossimo anno – dichiara Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere -. Abbiamo valutato attentamente le difficoltà legate a questa decisione, ma il nostro primo obiettivo in questo momento è tutelare gli espositori e gli operatori, dando loro modo di presentarsi al mercato al meglio delle proprie possibilità. Presto comunicheremo le nuove date alla nostra community, che desidero ringraziare per il supporto di queste settimane. Ciononostante, Cosmoprof non si ferma. Il nostro obiettivo è la rinascita del comparto cosmetico e, nei prossimi mesi, ottimizzeremo al massimo le nostre competenze per agevolare la naturale connessione tra produttori e compratori, e dare così nuova linfa vitale al settore».



Tra i nuovi progetti per aiutare la ripresa delle relazioni di business, Cosmoprof Worldwide Bologna presenta, dal 4 al 10 giugno, WeCosmoprof, un inedito format digitale organizzato grazie al supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ITA - Italian Trade Agency, e in collaborazione con Cosmetica Italia.



«WeCosmoprof è il nostro contributo concreto alla ripresa delle attività economiche per gli espositori e gli operatori della nostra community – dichiara Enrico Zannini, direttore generale di BolognaFiere Cosmoprof. –

Cosmoprof è da oltre 50 anni un provider di connessioni, un facilitatore di business in tutto il mondo, che ha basato la propria unicità sull’importanza del networking fisico tra domanda ed offerta. In uno scenario che impone limiti agli spostamenti e alle interazioni fisiche, il nostro ruolo ci impone di offrire opportunità alternative per le relazioni

di business nel settore. WeCosmoprof nasce dal know-how della nostra piattaforma, acquisito di edizione in edizione, in attesa di ritrovarci nel 2021 alla 53a edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, per affrontare insieme le nuove opportunità di sviluppo e gli scenari futuri».

WeCosmoprof sarà a disposizione di espositori, buyer, distributori e retailer della community Cosmoprof. Grazie alle tecnologie e ai servizi digitali che da anni Cosmoprof mette a disposizione di aziende e operatori presenti in fiera, per incoraggiare il networking e lo sviluppo di nuovi progetti, WeCosmoprof proporrà un’esperienza a tre dimensioni attualmente inedita per il settore fieristico. Al centro dell’evento, il networking tra le aziende e gli operatori, con i servizi di match-making del software Cosmoprof My Match, strumento consolidato per le relazioni

di business di Cosmoprof Worldwide Bologna. A disposizione di espositori e compratori, integrate nella piattaforma, delle esclusive Virtual Rooms, che consentiranno l’incontro virtuale per analizzare in anteprima nuovi prodotti e servizi, approfondire le opportunità di sviluppo nei mercati di competenza e procedere alle contrattazioni di ordini e progetti.