Coronavirus: creare una filiera italiana delle mascherine sull’onda del modello Puglia Si punta a censire le aziende tessili di ogni regione, conformando la produzione di mascherine di protezione alle direttive dell’Istituto superiore di sanità di N.Co.

In tutta Italia è caccia alle mascherine ed è partita la corsa per produrle. A partire dalla Lombardia, dove l’emergenza Coronavirus è altissima. E dove, con l’aiuto del Politecnico di Milano si stanno già testando i materiali per partire con una immediata produzione. Per il Piemonte il gruppo piemontese Miroglio, riconvertendo le linee di produzione di tessuti, ha già in produzione un lotto da 600mila pezzi e le spedizioni stanno iniziando ad andare a regime. Una scommessa che è partita anche al Sud, con l’obiettivo di creare una filiera italiana di produzione delle mascherine sull’onda del modello Puglia.

Serve un approccio sistemico

«Serve un approccio sistemico, bisogna creare sinergia fra i vari attori, ottenere un circuito, una rete, per riuscire a sopperire al fatto che in Italia non esiste una produzione nazionale di mascherine protettive». Ne è convinta la senatrice pentastellata Patty L’Abbate che - di concerto con la Protezione civile, ministro per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli e Istituto superiore di sanità - sta avviando un modello in Puglia per la produzione di mascherine al Sud. Ma non solo. Una filiera da 192mila mascherine al giorno, un modello da replicare in tutte le regioni.

Il progetto per una filiera di produzione di mascherine e protezioni

Innanzitutto si punta a censire le aziende tessili di ogni regione, conformando la produzione di mascherine di protezione alle direttive dell’Istituto superiore di sanità. Con la Puglia battistrada del progetto. «É una lotta contro il tempo - spiega la senatrice di Polignano a Mare, in provincia di Bari - e ognuno deve fare la sua parte con le proprie competenze. Insegno come migliorare i cicli di produzione, come renderli sostenibili». La senatrice, che è una economista ecologica, ha dichiarato di conoscere a fondo il ciclo di vita del settore tessile: «Per questo ho deciso di istituire un tavolo di lavoro per costruire una rete, una filiera di produzione di dispositivi di protezione individuale e medicali, per la fornitura in Italia nel periodo di emergenza Covid-19».

