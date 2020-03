Coronavirus, cresce la domanda di vino a domicilio: +50% al Nord Winelivery ha visto aumentare la richiesta di consegne di bevande a domicilio con un + 25% generale e + 50% nelle città del Nord. Adottate misure per migliorare la sicurezza di persone e clienti di G.d.O

2' di lettura

Con più persone costrette a casa e la chiusura dei bar e ristoranti alle 18 (a Milano in Galleria ha chiuso il Camparino simbolo dell’aperitivo della città) a causa delle misure emergenziali per contrastare il Coronavirus, aumenta la domanda di vino e bevande a domicilio. È quanto risulta a Winelivery, l'App per bere, nata a Milano nel 2016 per consegnare vino ed altre bevande a domicilio e che in queste settimane sta potenziando il servizio per mantenere elevati standard e garantire consegne in 30 minuti alla temperatura ideale. A partire da Milano, Bologna, Torino ma anche Napoli, Roma, Catania, Firenze, Prato, Bergamo e Rimini Winelivery supporta chi in questi giorni sta a casa ma non rinuncia ad un brindisi. E i dati danno loro ragione visto che nelle ultime due settimane l'App per il vino a domicilio ha registrato un +25% generale nelle vendite con un +50% nelle città del nord (Milano, Torino, Bologna).



“Le abitudini di consumo dei clienti di Winelivery - si legge in una nota - sono repentinamente cambiate, da un lato, essendo sempre più le persone costrette a casa è aumentata la frequenza degli ordini, al tempo stesso anche il carrello medio ha avuto un rialzo: i clienti scelgono Winelivery non solo per i consumi dell'ultimo minuto ma anche per fare delle piccole scorte o la spesa settimanale di bevande approfittando del servizio di consegna a domicilio al piano. Vogliamo che le nostre città non rinuncino alle proprie abitudini come godersi un buon vino o fare l'aperitivo ma in maniera responsabile. Per questo abbiamo potenziato il servizio di consegna, mantenendo i nostri alti standard e implementando misure di sicurezza più elevate sia per i nostri clienti che per il nostro personale”.