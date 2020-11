Coronavirus, in crescita i focolai in Rsa e lungodegenze: 74 nuovi in Emilia, 57 in Piemonte, 46 nel Lazio, 35 a Bolzano Sotto la lente, in particolare, i nuovi contagi in case di riposo, Rsa, ospedali e altri luoghi che ospitano persone anziane o vulnerabili di Nicoletta Cottone

Sotto la lente, in particolare, i nuovi contagi in case di riposo, Rsa, ospedali e altri luoghi che ospitano persone anziane o vulnerabili

I focolai di nuovo Coronavirus che interessano persone vulnerabili sono in crescita in quasi tutte le regioni italiane. Lo attesta il monitoraggio settimanale 2-8 novembre del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità. Sotto la lente, in particolare, i nuovi focolai in case di riposo, Rsa, ospedali e altri luoghi che ospitano persone anziane o vulnerabili. Nell’ambito dell’analisi di rischio condotta ogni settimana da ministero e Iss, infatti, i focolai di popolazioni vulnerabili rappresentano uno dei 21 indicatori presi in considerazione per la valutazione dell’impatto del nuovo coronavirus, un criterio qualitativo per valutare il rischio epidemico delle regioni.

Settantaquattro nuovi focolai in Emilia, 57 in Piemonte

L’Emilia Romagna registra il dato più elevato di nuovi focolai fra la popolazione vulnerabile di Rsa, case di riposo, ospedali e altre strutture che ospitano persone fragili.Sono 51 i nuovi focolai in Rsa o altre strutture di lungodegenza (contro i 36 della settimana precedente) e 23 quelli attivi in ospedali e altre strutture residenziali non a lungodegenza (erano 14 la settimana prima). In Piemonte il report rileva 56 nuovi focolai nell’ultima settimana in Rsa e altre strutture di lungodegenza, contro i 48 della scorsa settimana e un focolaio in ospedale (nessuno nella rilevazione precedente). Dai dati regionali emerge che nelle strutture socio assistenziali sono stati registrati 575 nuovi positivi.

Quarantasei nuovi focolai nel Lazio

Sono 30 i nuovi focolai registrati nel Lazio nelle Rsa e altre strutture di lungodegenza, contro i 19 della settimana precedente. Sono stati, sempre nel Lazio, 16 i focolai attivi in ospedalio in strutture assistenziali residenziali non a lungo degenza (erano 7 la settimana prima). Sette i focolai in Abruzzo in Rsa e altre strutture di lungodegenza (erano 5 la settimana prima). Tre, invece, i focolai attivi in ospedali e strutture assistenziali residenziali non a lungodegenza (la settimana prima non ce n’erano). In Campania risultano tre nuovi focolai attivi in Rsa o altre strutture di lungodegenza (zero la settimana prima).

A Bolzano 35 focolai nell’ultima settimana, 14 a Trento

Esplosione di focolai nelle Rsa o in strutture di lungodegenza nella provincia autonoma di Bolzano: 35 solo nell’ultima settimana (nessuno la settimana prima). In quella di Trento sono 14 i nuovi focolai in Rsa, contro gli 8 della settimana precedente.

In Toscana 16 nuovi focolai

In Toscana sono 13 i nuovi focolai in Rsa o strutture di lungodegenza (erano 8 la settimana prima), mentre sono 3 quelli in ospedali o altre strutture assistenziali non a lungodegenza (due la settimana prima). In Liguria 9 focolai attivi in Rsa o altre strutture di lungodegenza (erano 8 la settimana prima).Sette i focolai nelle Marche in Rsa e altre strutture a lungodegenza (zero la settimana prima). In Lombardia solo 3 i focolai attivi in ospedali o strutture assistenziali residenziali non a lungodegenza (erano 2 la settimana prima). Cinque i focolai in Puglia in ospedali o altre strutture assistenziali residenziali non a lungodegenza (erano 3 la settimna scorsa).