Coronavirus, in crisi non solo il Pil della Cina. Da Tesla a Apple il mondo col fiato sospeso

Stabilimenti chiusi

Lo sterminato made in China, il manifatturiero e soprattutto l’hi tech è bloccato. La crisi del coronavirus è scoppiata durante le feste per il Capodanno cinese quindi gli stabilimenti erano chiusi ma causa influenza non hanno riaperto. Quindi adesso sono ferme sia le fabbriche automobilistiche - Toyota ha fermato la produzione in Cina fino al 9 febbraio - sia quelle dell’hi tech dove si producono i componenti degli smartphone diffusi in tutto il mondo.

Più gli stabilimenti restano chiusi, più la produzione ne risentirà, dice Mark Williams capo economista Asia per Capital Economics che prevede una crescita cinese dimezzata nel primo trimestre 2020.

Non sarà solo il Pil della Cina a risentire della paralisi ma anche i conti di grandi aziende: l’americana Tesla prevede già che un ritardo dell’uscita delle auto Model 3 prodotte a Shanghai potrebbe pregiudicare i profitti del primo trimestre del 2020. Anche Apple ha chiuso tutti i negozi in Cina, ha limitato i viaggi e ha già annunciato ricadute negative per l’incertezza dovuta all’epidemia.

Per approfondire:

● Chi vince e chi perde con l'epidemia di coronavirus

● Quanto sta pesando il coronavirus sulla Cina e le altre economie asiatiche