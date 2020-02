Coronavirus manda ko Borse cinesi, bruciati 420 mld. L’Europa tenta il rialzo

Emergenza Coronavirus, le immagini dal mondo Photogallery22 foto Visualizza

La Banca centrale inietta 156 miliardi di euro. Yuan in flessione

La banca centrale cinese inietterà oggi 1200 miliardi di yuan (156 miliardi di euro) di liquidità sui mercati finanziari per sostenerli di fronte allo shock degli effetti del coronavirus. In una nota l'istituto ha spiegato che l'intervento ha l'obiettivo di mantenere «una liquidità ragionevole e abbondante» del sistema bancario e a garantire la stabilità del mercato dei cambi. Lo yuan sta scivolando significativamente nei confronti del dollaro: il cambio dollaro/yuan onshore è tornato ai massimi da Natale a 7,012. Inoltre la Banca centrale ha annunciato un taglio di 10 punti base dei tassi sulle operazioni di pronti contro termine (reverse repurchase agreements): nello specifico il tasso sulle operazioni a 7 giorni viene abbassato dal 2,50% al 2,40%, quello a 14 giorni dal 2,65% al 2,55%.

Più morti che per la Sars

Con gli ultimi 57 decessi da coronavirus in Cina, il totale sale a 361, superando i 349 che fece la Sars nella parte continentale del Paese tra il 2002 e il 2003. E con i 2.296 nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore, i contagi salgono a 17.205: più del triplo dei 5.327 della Sars. Si attestano a 21.558 i casi sospetti, mentre aumentano anche le guarigioni, a quota 475.

A Milano, giù Tim dopo sanzioni, vola Nexi su M&A settore

Tra le big quotate, corre Nexi spinta dalla fusione tra le francesi Worldline e Ingenico che crea il quarto operatore mondiale nei sistemi di pagamento e che potrebbe accelerare la combinazione tra Nexi e Sia. Scivola Atlantia, che la scorsa settimana era stata la migliore sull'ipotesi che il Governo Conte opti per soluzioni alternative rispetto alla revoca totale della concessione autostradale ad Autostrade per l'Italia. Giù Eni e i petroliferi con il greggio in discesa. In netto calo Telecom Italia dopo le sanzioni comminate nel week end dal Garante della Privacy e dall'Antitrust al gruppo telefonico per complessivi 143 milioni di euro.

Da martedì 4 occhi sui bilanci delle banche italiane

Piazza Affari aveva aggravato venerdì il proprio bilancio settimanale a causa dei deludenti dati sul Pil del quarto trimestre 2019, chiuso con la più forte frenata dal 2013 (-0,3%). A distogliere l’attenzione dai problemi dell’economia italiana potrebbero essere nel corso della settimana i dati di bilancio del 2019 che le società quotate pubblicheranno a partire da questi giorni. La stagione dei conti entrerà nel vivo già da domani con Intesa Sanpaolo, che sarà seguita a ruota da tutte le altre banche italiane.

I BTp chiamati alla conferma dopo la settimana del rally

Resta sotto l'1% il rendimento dei titoli di Stato italiani a 10 anni con lo spread sotto i 140 punti. La scorsa settimana il rendimento del decennale si era portato al di sotto della soglia psicologica dell’1% per la prima volta da inizio novembre. Archiviati gli effetti del voto favorevole (agli occhi dei mercati finanziari) in Emilia Romagna e una settimana positiva per le emissioni di titoli pubblici non vi saranno nei prossimi giorni nuove aste del Tesoro. A orientare gli investitori sarà quindi presumibilmente il sentiment generale, oltre che i riflessi dei dati macroeconomici italiani.