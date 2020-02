Coronavirus, crollo della domanda e dei prezzi dell’ortofrutta al Car di Roma A contribuire al calo dei consumi la chiusura delle scuole, delle mense, dei ristoranti e il minor afflusso di turisti di Silvia Marzialetti

(al62 - stock.adobe.com)

2' di lettura

Calo della domanda e crollo dei prezzi con punte fino al 25% su alcuni prodotti dell'ortofrutta. Gli effetti del Coronavirus cominciano a farsi sentire anche sul Car - Centro agroalimentare Roma - primo agromercato all'ingrosso in Italia, quarto in Europa, che rifornisce l'Italia centrale e possiede linee di compravendita in tutto il Paese. «Il crollo del turismo, la chiusura delle scuole, delle mense, dei ristoranti impattano enormemente sui consumi», commenta Valter Giammaria, presidente di Car Scpa e vicepresidente della Camera di commercio di Roma. Determinante anche il calo della domanda da parte dei 450 ristoranti asiatici presenti sul territorio romano colpiti - a loro volta - da una drastica riduzione della clientela.





Agli effetti provocati dal Coronavirus, si aggiungono anche le temperature primaverili degli ultimi giorni, che rendono meno appetibili i tradizionali prodotti di stagione (verdure a foglia larga, cavoli e bietole) e anticipano sui banchi dei mercati nuovi stock di primizie, come fragole e carciofi. Fabio Massimo Pallottini, direttore generale del Car, spiega meglio il fenomeno: «La conseguenza del ristagno nelle transazioni sono eccedenze invendute, che si trasformano in eccessive concentrazioni di volumi stoccati in frigorifero». Inevitabili le conseguenze sui prezzi: «Il c ombinato disposto tra eccesso di offerta e carenza della domanda provoca continui ribassi dei costi all'ingrosso. Un dato che allarma le aziende del settore e dell'indotto». All'interno dell'agromercato situato nella campagna romana intanto tutte le attività - contrattazione delle merci, stoccaggio e smistamento, facchinaggio e trasporto, commercializzazione e distribuzione - funzionano regolarmente e senza restrizioni di ordine epidemiologico o sanitario. Il controllo degli accessi ai cancelli dell'agromercato segue i consueti standard di severità e lo stesso vale per le indagini a campione sulla qualità dei prodotti. Negli uffici vigono le norme di prevenzione imposte dal Ministero. Ma i primi rallentamenti cominciano a farsi sentire. «Il mercato ittico - ammettono dal Car - sta registrando una brusca una flessione».

La situazione a Milano

Intanto prosegue la normale attività mercatale del Mercato agroalimentare Milano, principale fonte di approvvigionamento di prodotti alimentari freschi (ortofrutticoli, ittici, carni, caseari e floricoli) della città e della Provincia milanese e lombarda. Da inizio settimana a oggi sono stati registrati 3.606 accessi di acquirenti, 1.092 accessi di trasportatori e 6.671 accessi di operatori con attività all'interno del comprensorio agroalimentare. Nessuna criticità negli approvvigionamenti, nonostante da qualche giorno siano entrate in vigore disposizioni specifiche per garantire un elevato livello di controllo degli accessi al mercato e un innalzamento dei presidi igienico sanitari.