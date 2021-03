Coronavirus, Curcio: «I dati non sono una graduatoria»

I punti chiave La Protezione civile supporta la struttura commissariale di Figliuolo

I due colli di bottiglia: l’arrivo dei vaccini e la somministrazione

Somministrate in media l’86% delle dosi

I dati non sono una graduatoria

2' di lettura

Ad acquistare i vaccini è l'Unione europea, che ha accordi in esclusiva con le case farmaceutiche. Lo ha ricordato il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, nel corso di una audizione alla Camera, in commissione Affari sociali. La strategia sugli acquisti dei vaccini, ha spiegato Curcio, «non è cambiata: il ministero della Salute ha ritenuto opportuno avviare interlocuzioni con altri partner europei in modo tale da procedere in maniera congiunta alle negoziazioni con le case farmaceutiche, per ottenere i farmaci per tutta l'Ue. L'acquisizione avviene tramite la Commissione e in base a questo è stato firmato un accordo che prevede per gli acquisti l'esclusiva della Commissione».

Somministrate in media l’86% delle dosi

Il nostro, nei confronti delle amministrazioni locali, «è uno spirito di assoluta attivazione e supporto», ha detto il capo dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio durante l'audizione sulla campagna vaccinale anti-Covid. «Non possiamo che ragionare per vedere come supportare e migliorare gli standard della performance regionali», ha detto, sottolineando che «il dato dell'86% in un primo momento calerà con l'aumento dosi, è inevitabile» e si lavora perché risalga.



Loading...

Settanta ordinanze di Protezione civile

«Sono state quasi 70 le ordinanze di protezione civile emanate che hanno disciplinato una serie di azioni nell'ambito dell'emergenza Covid». Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio, nel corso di una audizione dinanzi alla Commissione Affari sociali della Camera, sullo stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da nuovo coronavirus.

La protezione civile supporta la struttura commissariale

Curcio ha ricordato ai deputati che il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus nel nostro Paese «ha di fatto assorbito buona parte delle competenze del sistema di Protezione civile. Da allora il dipartimento ha supportato le azioni che sono state svolte dalla struttura commissariale».



I due colli di bottiglia: l’arrivo di vaccini e la somministrazione

Curcio ha raccontato le tappe dello stop alla somministrazione di Astrazeneca, revocato dopo quattro giorni. Il 13 marzo Figliuolo ha emanato il piano anti-Covid, parte attuativa della strategia vaccinale. Il piano prevede principi guida, attori in campo, con la definizione dei ruoli, le attività delle regioni e delle province autonome. Nel piano c’è lo stato di approvvigionamento italiano che definisce gli arrivi di vaccini previsti per ogni trimestre, divisi per aziende produttrici. Nel primo trimestre su 15,6 milioni di dosi previste, ne sono giunte un milione in meno. Ora è previsto un incremento dei luoghi di vaccinazione. «Ci sono due colli di bottiglia: l’arrivo dei vaccini e la somministrazione, che è un atto medico», ha precisato Curcio.