Coronavirus: dalla Spagna a Dubai, quali sono i luoghi di vacanza più a rischio contagio

Dalla Gran Bretagna, fino a Dubai, passando per Paesi Bassi, Spagna, Croazia, le isole della Grecia e Cipro. L’aumento dei contagi per Covid mette a rischio le tradizionali mete di vacanze fuori dall’Italia. Luoghi di villeggiatura che con le prime riaperture avevano iniziato e ripopolarsi di turisti stranieri. Ma ora chi viaggia in alcuni di questi posti rischia di restare bloccato in caso di positività verificata.

Gran Bretagna

Il Regno Unito ha registrato ieri 54.674 nuovi casi di contagio da coronavirus e 41 morti nelle ultime 24 ore, in un nuovo record da metà gennaio, dopo quello di 51.870 venerdì (quando i morti erano stati 49). Alcune linee della metropolitana di Londra hanno sospeso il servizio o subito ritardi, così come accaduto ad altri trasporti pubblici del Paese, per carenza di personale legata ai tantissimi avvisi di contatto con persone positive.

Dalla Spagna a Cipro

La variante Delta corre in tutta Europa e fa aumentare i contagi soprattutto in Spagna, Portogallo, nei Paesi Bassi, a Cipro e a Malta (qui la stragrande maggioranza dei contagiati sono giovani), che si tingono di rosso e rosso scuro sulla mappa settimanale del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc) sull’incidenza del Covid. La situazione è peggiorata in particolare in Spagna, che risulta interamente rossa con diverse aree (tra cui Catalogna, Castiglia e Leon) indicate in rosso scuro. La Catalogna ha già reintrodotto il coprifuoco. Ora tocca all’isola greca di Mykonos, destinazione turistica e meta del divertimento. In Grecia ci sono aree, continentali e insulari, tinte di arancione. Tra le mete turistiche, in giallo Irlanda, l’Ile de France e la Francia meridionale (Paca, Midi Pyrenées, Linguadoca e Rossiglione) e la fascia costiera della Croazia.

Dubai

Restano bloccati a Dubai i circa 300 studenti italiani, compresi numerosi pugliesi, partiti lo scorso 30 giugno, vincitori di una vacanza studio organizzata dall’Inps in collaborazione con Accademia Britannica. La capitale degli Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi, ha annunciato un lockdown parziale a partire da domani 19 luglio, da mezzanotte fino alle 5 del mattino.