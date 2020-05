Coronavirus, 474 vittime e 1.900 contagiati in più, calano i malati (-239) Il numero dei guariti è di 79.914 (+1.665) mentre gli attualmente positivi sono 209.328 (1.900 in più di ieri)

Riapertura oggi del mercato alimentare scoperto di Pioltello, alle porte di Milano, con controllo temperatura, distanziamento sociale e numero limitato di bancarelle ed ingressi contingentati. (Ansa/Andrea Canali)

2' di lettura

Sono in totale 209.328 i casi di coronavirus oggi (+1.900 rispetto a ieri), con 28.710 decessi (474 più di ieri). In aumento il numero dei guariti, che a oggi sono 79.914 rispetto ai 78.249 di ieri. Itamponi eseguiti ad oggi salgono a 2.108.837. Gli attualmente positivi sono oggi 100.704, in lieve calo rispetto a ieri (100.943, -239). I ricoverati con sintomi sono 17.357, di cui 1.539 in terapia intensiva, mentre 81.808 persone sono in isolamento domiciliare. I contagiati per regione sono: Lombardia 77.002, Emilia-Romagna 25.850, Veneto 18.224, Marche 6.298. Piemonte 27.179, Toscana 9.525, Campania 4.459, Lazio 6.756, Liguria 8.312, Friuli VG 3.059, Sicilia 3.213, Puglia 4.133, Umbria 1.394, Abruzzo 2.964, Molise 301, Trentino A.A. 6.716, Sardegna 1.315, Basilicata 380, Valle d’Aosta 1.136.

RICOVERI E TERAPIE INTENSIVE

Lombardia, in calo l’aumento dei contagi e dei ricoverati

I contagiati in Lombardia sono 77.002, 533 in più rispetto a ieri con 13.058 nuovi tamponi, mentre ieri i nuovi contagiati erano 737. Sono 47 le persone decedute ieri, a cui ne vanno aggiunte 282 relativi all'aggiornamento complessivo a tutto aprile che ogni fine mese forniscono i Comuni della Lombardia. Continuano a diminuire i ricoverati non in terapia intensiva (6.529, -99) e in terapia intensiva (545, -18). I tamponi in tutta la Regione sono passati dai 390.644 di ieri a 403.702 di oggi. In provincia di Milano i contagi sono 19.950, un incremento comunque minore di quello di ieri, quando i positivi erano aumentati di 364 rispetto al 30 aprile.In provincia di Milano i contagi sono 19.950, un incremento comunque minore di quello di ieri, quando i positivi erano aumentati di 364 rispetto al 30 aprile.

TAMPONI GIORNALIERI E CONTAGIATI

Calo di casi e decessi quotidiani in Toscana

In calo i casi di coronavirus in Toscana, diminuiscono anche i decessi: si registrano altri 80 positivi (+ 0,8%) e 9 decessi (5 uomini e 4 donne con un'età media di 85,6 anni). Ieri erano stati 93 i nuovi casi e 12 i morti. In totale sono 9.525 i contagiati e 863 i deceduti. Effettuati anche meno test rispetto all'ultima rilevazione: in totale hanno raggiunto quota 148.223, 1.767 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 2.749 (il dato diffuso ieri dalla Regione era rispettivamente di 4.607 in più rispetto e 4.800 analizzati). Crescono poi del 2,5%, pari a 79, i guariti che raggiungono quota 3297: 1.284 clinicamente, 2.013 a tutti gli effetti. Ci sono poi 4.728 positivi in isolamento a casa e 15.362 persone anch'esse isolate perchè contatti di contagiati. Si riducono ancora le persone ricoverate: sono in tutto 637 (meno 7), di cui 118 in terapia intensiva (meno 6).

Nessun nuovo contagio in Calabria

In Calabria, per la prima volta dall'inizio dell'epidemia, si registrano zero contagi. Lo rileva il bollettino diffuso oggi dalla Regione. Tutti i tamponi processati nelle ultime 24 ore hanno dato, infatti, esito negativo. Il totale dei casi confermati è quello registrato nella giornata di ieri, e cioè 1.112 anche se il numero dei morti da ieri ad oggi è cresciuto di due unità. In tutto i tamponi eseguiti sono 35.975 di cui negativi 34.863.