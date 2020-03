Coronavirus, i dati di Lodi lo dimostrano: le misure di «lockdown» rallentano il contagio

L’importanza del tasso netto di riproduzione del virus

In linea con quanto è successo anche nell'Hubei pare che anche a Lodi il “lockdown” della zona rossa abbia funzionato. Ma ci sono grandi differenze nel modo in cui Cina e Italia stanno affrontando l’emergenza sanitaria. Senza contare che ora la zona rossa non c'è più e bisognerà vedere se le nuove misure di “contenimento rafforzato” estese al territorio dell'intera penisola avranno lo stesso effetto. C'è un fattore da tenere presente: gli effetti positivi del lockdown, influenzano il fattore “R0”, cioè il cosiddetto tasso di contagio potenziale di ciascuno “positivo”, il cosiddetto tasso netto di riproduzione del virus, ovvero il numero di individui che ogni contagiato può infettare in media.

A Wuhan era pari a 3,8 prima del 23 gennaio. Questo è sceso a R = 0,3 dopo l'intervento massiccio del 1 ° febbraio (quarantena centralizzata e trattamento di tutti i casi confermati e sospetti). Nella fase tra il 23 gennaio e febbraio, come comunicato dal team della professoressa Xihong Lin, docente di biostatistica all'Università di Harvard, la quarantena a domicilio aveva ridotto il tasso netto di riproduzione a 1,35 (comunque maggiore a 1, punto in cui il trend dei contagi tende a ridursi). Questo poiché i membri della famiglia e i contatti stretti potrebbero essere infetti e influenzare le comunità del quartiere, ad esempio facendo shopping. La trasmissione familiare è la più comune e si è stimato, inoltre, che circa il 60% dei casi infetti non sia accertato, con il rischio di poter estendere il contagio senza accorgersene.

IL CONFRONTO SUI DATI GIORNALIERI

La necessità di osservare i dati nel tempo

In ogni caso, il trend di Lodi emerge ancora più chiaro, se messo a confronto con quello di Bergamo dove non sono state prese misure analoghe. Anche se, va detto, potremmo stare osservando semplicemente il naturale sviluppo dell'epidemia in una popolazione di dimensione limitata che sia stata isolata (come sulla Diamond Princess). Aspettiamo e seguiamo attentamente l'evoluzione.

