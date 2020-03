Coronavirus, dati reali e fake news: è Il Sole 24 Ore il quotidiano più affidabile La classifica - che vede in testa una tv, Sky TG24, e l’agenzia Ansa seguiti dal Sole 24 Ore - è realizzata attraverso l’algoritmo del Reputation Rating della Reputation Review, magazine dedicato alla corporate reputation, che ha individuato le 5 testate italiane alle quali rivolgersi per cercare informazioni attendibili

Al primo posto c’è una tv, Sky TG24, poi l’agenzia di stampa Ansa, quindi Il Sole 24 Ore con la sua informazione carta/digital, primo tra i quotidiani italiani: ecco il podio delle testate giornalistiche percepite come le più attendibili.

Ad affermarlo è Reputation Review, magazine cartaceo dedicato alla corporate reputation, che ha effettuato uno studio utilizzando il sofisticato algoritmo del Reputation Rating, l’unico algoritmo in Blockchain che misura e pesa tutte le dimensioni della reputazione tenendo in considerazione variabili diverse, da quelle più obiettive a quelle legate al sentiment generato.

In un momento difficile come quello di oggi con l’intero mondo alle prese con la lotta al coronavirus, riuscire ad avere accesso a un’informazione chiara, autorevole e ben strutturata, è indispensabile, per contrastare le fake news che circolano in rete o le notizie non confermate o incomplete, e per avere un’idea di ciò che realmente stia succedendo nei vari paesi.

Per questo motivo, Reputation Review ha stilato una Top 5 testate giornalistiche del nostro paese, percepite come maggiormente affidabilie, quindi, fonti privilegiate nella ricerca di informazioni.

Tra i parametri oggettivi presi in considerazione nell’analisi di Zwan, reputazione digitale, media intelligence, business intelligence e certificati pubblici di qualità (ad esempio ISO 9000 o altri). Per quanto riguarda, invece, quelli più soggettivi, sono state esaminate la percezione di affidabilità e di “trasparenza”, combinando le informazioni pubbliche di reputazione digitale, media intelligence, business intelligence e certificati pubblici, esaminando oltre 100 mila post per valutarne l’eventuale positività o negatività e l’analisi semantica.