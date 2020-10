Coronavirus, deficit triplicato negli Stati Uniti. I nuovi poveri sono 8 milioni

8 milioni di americani

Da maggio 8 milioni di americani sono scesi sotto la soglia di povertà, dicono i ricercatori della Columbia University. Basandosi su una differente definizione di povertà, gli economisti dell'Università di Chicago dell'Università Notre Dame sostengono che i nuovi poveri sono saliti di sei milioni negli ultimi tre mesi. I più colpiti sono gli afroamericani, i latinos e i loro bambini. “Sono numeri preoccupanti – dice Bruce Meyer, uno degli autori dello studio, intervistato dal New York Times – ci dicono che c'è tanta gente che fa fatica a pagare le bollette, a pagare l'affitto e anche a portare il cibo in tavola”.

Cares Act

Fino a maggio oltre 18 milioni di persone hanno evitato la povertà grazie agli aiuti federali del Cares Act, secondo la Columbia. “Il Cares Act è stato un successo – spiega Zachary Parolin, uno degli autori dello studio – ma ora è terminato e molte persone hanno scoperto la povertà”. Mentre la ricerca della Columbia rileva un miglioramento a settembre, lo studio della Chicago University e Notre Dame sostiene che la povertà continua ad aumentare nel paese. Gli aiuti economici anti-Covid non hanno raggiunto tutti.

Almeno un terzo dei disoccupati non ha ricevuto l'assegno federale, tutti i lavoratori irregolari, senza documenti, i più svantaggiati, non avevano i requisiti per presentare le domande. E tra gli aventi diritto, sempre secondo lo studio della Columbia, almeno il 30% non ha ricevuto l'assegno del governo, famiglie troppo povere per presentare la dichiarazione dei redditi. Entrambi le ricerche concludono sulla necessità di un nuovo round di aiuti per ridurre le povertà. “È estremamente importante che vengano rifinanziati alcuni di questi aiuti ora scaduti”, spiega Meyer della Columbia, che è legato anche all'istituto di studi conservatore American Enterprise Institute.

Il problema della disoccupazione

Alcuni economisti sostegno al contrario che ulteriori piani di assistenza scoraggiano le persone a ricercare una nuova occupazione. “Si sono create nuove opportunità per far tornare le persone al lavoro con questa crisi”, dice Jason Turner del think tank Innovation Group che consiglia i politici conservatori. “Non sono preoccupato dei poveri ma di più della disoccupazione”. Negli Stati Uniti, secondo i dati del governo, una famiglia di quattro persone che vive in una città è considerata povera se ha un reddito inferiore ai 28mila dollari. La crisi economica generata dal Covid-19 ha creato più del doppio di poveri tra gli afroamericani e i latinos, rispetto ai bianchi. Gruppi che lavorano (o lavoravano) nei settori maggiormente colpiti dalla pandemia, come la ristorazione e l'industria dell'ospitalità. È cresciuta anche la povertà infantile secondo entrambi le ricerche. Dal mese di maggio 2,5 milioni di bambini americani sono finiti sotto la linea della povertà.