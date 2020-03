Coronavirus, oltre 2mila denunce: furbi e incoscienti senza limiti

Scoperti 5mila flaconi illegali di sapone liquido

Non è la prima volta che accade ma la produzione illegale di sapone liquido tipo amuchina in questo momento è un atto di sciacallaggio sociale. I carabinieri della stazione di S. Vitaliano (Na) e i colleghi forestali della stazione di Marigliano (Na) si sono accorti di un capannone sospetto e hanno scovato un impianto illegittimo di produzione di liquido per la sanificazione delle mani: c’erano la bellezza di 5mila flaconi già pronti. Oltre a decine taniche di liquido stipate. Il titolare, un 53enne della provincia di Avellino, è stato denunciato per frode in commercio, smaltimento illecito di rifiuti e scarico in fogna di rifiuti pericolosi: i liquidi di scarto della produzione erano infatti finiti nella fogna pubblica.

Festa di compleanno, in 50 al bar

I carabinieri della stazione di Castel Maggiore, in provincia di Bologna, mercoledì sono dovuti entrare in un bar, aperto perchè la chiusura decisa ieri da palazzo Chigi non era stata neanche annunciata. I militari hanno visto increduli una festa di compleanno non tra i famosi quattro amici, ma un numero di persone impensabile con la tragedia in corso del contagio da COVID-19: 50 persone. Confidando nel successo di un semplice richiamo alle nuove norme, i carabinieri hanno visto uscire tutti. Il caso sembrava risolto, la ragione lo imponeva. E invece no: lo scrupolo di andare a controllare dopo un’ora ha motivato la diffidenza dei militari. Erano lì di nuovo tutti a gozzovigliare. Denuncia per il titolare del bar e fine della festa, stavolta davvero.

C’è ancora chi pensa a viaggiare (o a fuggire)?

Gli esodi notturni e gli assalti ai treni li abbiamo visti tutti. Le modalità illecite meno appariscenti, magari a minor rischio di essere intercettate, ci sono state anche dopo. La sezione radiomobile della compagnia dell’Arma di Borgo Panigale ha fermato due ragazzi, di 20 e 25 anni. Venivano da Parma, zona rossa, andavano all’aeroporto del capoluogo regionale. Destinazione Madrid, viaggio di piacere. Sono stati denunciati per «inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità» e invitati a far rientro nella città di residenza. Verrebbe da dire, se il momento non fosse tragico, beata gioventù.

Le fantasie di Bergamo per spostarsi

Altro che “comprovate necessità” come dice il Dpcm Conte: le motivazioni dei fermati in una città tra le più colpite dal coronavirus, Bergamo, lasciano di stucco. «Ho litigato al telefono con la mia fidanzata e quindi la sto raggiungendo per chiarire di persona» ha detto un ragazzo alla pattuglia dell’Arma. «Ero uscito a comprare liquori per 150 euro per una festa che sto organizzando a casa con un gruppo di amici», c’è pure la confessione di un assembramento umano molto pericoloso. Ci sono poi i buongustai a tutti i costi: «Siamo andati a comprare il pane nel paese vicino perché è più buono». Le verifiche nella bergamasca sono state già oltre mille, con 40 denunce.

