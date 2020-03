Coronavirus, i detenuti da Salerno dettano le condizioni allo Stato Dietro la rivolta sanguinaria, che ha provocato sei morti nel solo carcere di Modena, si celano altre ragioni, che vanno dalla richiesta di amnistia e indulto, passando per gli arresti domiciliari di Roberto Galullo

Carceri a ferro e fuoco

2' di lettura

Dal carcere di Salerno la rivolta è partita, dallo stesso carcere partono le richieste al Governo e alla politica. Salerno guida ancora l’escalation negli istituti penitenziari contro le misure decise dal Governo: stop ai colloqui dei detenuti con familiari e avvocati, alla semilibertà, ai permessi e al lavoro esterno, a causa del rischio coronavirus.

Dietro la rivolta sanguinaria, che ha provocato sei morti nel solo carcere di Modena, si celano altre ragioni, che vanno dalla richiesta di amnistia e indulto, passando per gli arresti domiciliari.

Gli agenti di polizia penitenziaria di Salerno, che nonostante le difficoltà enormi continuano a garantire servizi di qualità, hanno sequestrato una delle copie di una lettera indirizzata all’esterno. A nuora, verrebbe il caso di dire, perché suocera (in questo caso le forze politiche) intenda.

Otto punti

Non è un decalogo. Bontà loro i detenuti si sono fermati a otto punti. Il tampone obbligatorio per i detenuti e il personale sanitario e penitenziario è una richiesta sdoppiata anche se la radice è comune.

Il terzo punto è una sfida: se siamo reclusi noi che lo siano anche i poliziotti. Sembra di capire che non dovrebbero esserci turni e rotazione: chi c'è rimane dentro.

La quarta richiesta è quella di essere dotati di video per parlare con i familiari. Cosa voglia dire con precisione non si sa ma con tutta probabilità è la possibilità di avere collegamenti via Skype. La quinta supplica è invece l’aumento del personale di ronda notturna.