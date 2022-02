Coronavirus, dimezzata la quarantena per i non vaccinati: da 10 a 5 giorni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Passa da dieci a cinque giorni la quarantena per le persone non vaccinate (o che abbiano effettuato solo il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni) che sono entrate in contatto stretto con una persona confermata positiva al Covid.

Lo prevede una circolare del ministero della Salute, che aggiorna le misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti.

Secondo il provvedimento - che si applica a persone che non manifestano sintomi - la fine della quarantena è condizionata all’esito negativo di un test finale rapido o molecolare. È obbligatorio, inoltre, indossare Ffp2 anche per i 5 giorni successivi.

Niente quarantena per vaccinati e guariti

La quarantena preventiva in caso di contatti stretti non si applica più alle persone asintomatiche che hanno ricevuto la dose booster, hanno completato il ciclo vaccinale primario da non più di 120 giorni, sono guariti da non più di 120 giorni, sono guariti dopo il completamento del ciclo primario. Queste categorie devono rispettare un’auto-sorveglianza con obbligo di indossare le mascherine Ffp2 fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto).