Coronavirus, dimezzati gli ingressi in profumeria Dopo l’allarme sanitario, le vendite di Kiko in Italia sono scese del 30%, alcuni negozi Bullfrog hanno perso anche il 50%. Framesi: -10% di frequentazioni nei saloni di Marika Gervasio

«A partire da venerdì 21 febbraio il traffico nei negozi è diminuito sensibilmente con particolare riferimento in fase iniziale alle regioni del nord e ai centri commerciali, e dal successivo lunedì in tutta Italia e in quasi tutte le location. In alcuni casi riscontriamo riduzioni di ingresso superiori al 50% e l’incremento dell’e-commerce, seppur sensibile, non compensa assolutamente gli evidenti cali del brick&mortar». A descrivere la situazione, in seguito all’allarme coronavirus, è Fabio Pampani, ceo di Douglas Italia, la più grande catena di profumerie italiana.

Flessioni sta registrando anche Kiko, come spiega il suo ad,

Cristina Scocchia: «Il coronavirus ha certamente avuto un impatto sulle nostre vendite. Hong Kong da gennaio è in calo del 50% rispetto allo scorso anno e l’Italia, che è il nostro mercato più grande, è sceso del 30% negli ultimi dieci giorni. Siamo però un’azienda globale, presente in 24 Paesi. Abbiamo chiuso i primi due mesi dell’anno con vendite ancora in crescita grazie alle buone performance del resto dell’Europa e del Medio Oriente. Se da un lato il retail è stato colpito, specialmente in Italia e in Asia, dall’altro il nostro e-commerce ha continuato ad evolversi positivamente con un tasso di crescita a doppia cifra».



Meno clienti anche nelle barberie Bullfrog. «Indubbiamente nei giorni subito successivi alle notizie sul coronavirus in Lombardia c’è stato un forte impatto in termini di traffico nei nostri negozi, in particolare nelle aree turistiche e meno residenziali di Milano - racconta il suo fondatore Romano Brida -. I negozi non di Milano non hanno subito contrazioni di traffico significative, in particolare quelli fuori dall’Italia, così come quelli frequentati da una clientela più di “vicinato”. Mentre il traffico in negozio è sicuramente diminuito in alcune aree, riscontriamo un maggiore traffico sulle nostre piattaforme web e social, probabilmente dovuto anche alle modalità di smart working che molte aziende stanno adottando e che liberano parte del tempo dei nostri clienti. Spesso il maggiore traffico si trasforma in maggiori conversioni di vendita, ma è ancora presto per capire se questo trend verrà confermato nei prossimi giorni».

E aggiunge: «Come per i negozi, gli appuntamenti in barberia sono diminuiti specialmente nelle zone turistiche o frequentate esclusivamente da lavoratori e professionisti. Molte aziende di Milano stanno infatti adottando lo smart working come modalità di lavoro prevalente e questo implica che i nostri clienti non si trovano più vicino a queste aree, frequentate esclusivamente per ragioni lavorative (vedi ad esempio la zona di via Dante a Milano). Diversamente, le barberie localizzate in aree con più residenti stanno soffrendo meno perché sono già abituate a lavorare con clienti del vicinato. Fare il conto dei danni è al momento troppo presto perché non sappiamo per quanto tempo si protrarrà il panico tra la popolazione, ma in questa prima settimana i nostri negozi più esposti hanno perso anche il 50% degli incassi, mentre gli altri sono stati sostanzialmente in linea con le aspettative».

E ci si mette al riparo riorganizzando il lavoro. «Per far fronte alla situazione - dice Brida - abbiamo invitato tutti i nostri dipendenti a non farsi prendere dal panico e a non trasmetterlo ai nostri clienti. Sicuramente abbiamo rinforzato le procedure igieniche che già normalmente sono eseguite nei nostri negozi e nelle nostre barberie attenendoci a quanto suggerito dalle autorità. Per quanto riguarda il personale di negozio abbiamo lavorato ad una rimodulazione dei turni in funzione del minore carico di lavoro, in modo da alleggerire la struttura in questi giorni meno impegnativi e farci trovare pronti con una maggiore capacità produttiva nelle prossime settimane quando la domanda tornerà a salire. Stiamo anche sperimentando orari di apertura diversificati per distribuire in maniera diversa il traffico nel corso della giornata, come richiesto dalle autorità. Per il personale di sede, stiamo limitando gli spostamenti e le trasferte, favorendo lo smart working e le riunioni in videoconferenza. Fortunatamente possiamo contare ormai su una rete consolidata di partner che ha permesso di non interrompere le attività ordinarie nonostante tutto, compresi lanci di prodotti e nuove aperture come quella di Monaco di sabato scorso».