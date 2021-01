Coronavirus: dodici regioni ad alto rischio, Rt nazionale sale a 1,03 Passano in area arancione le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. di Nicoletta Cottone

Passano in area arancione le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto.

Nel periodo 15-28 dicembre 2020, l'indice di trasmissibilità Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,03 (range 0,98 - 1,13), in aumento da quattro settimane e per la prima volta, dopo sei settimane, sopra uno. Lo rileva la bozza del monitoraggio settimanale Ministero della Salute-Istituto superiore di sanità (Iss). Sono dodici le regioni a «rischio alto»: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, provincia autonoma di Bolzano, provincia autonoma di Trento, Puglia, Umbria e Veneto. Cinque regioni passeranno con ordinanza del ministro Speranza a zone arancioni già dal 10 gennaio.

Risale l’indice Rt, 12 regioni a rischio

Risale l’indice Rt a 1,03. Dal report emerge che in base alle nuove regole fissate dal decreto-legge “ponte” del 5 gennaio che abbassa i criteri per l'assegnazione delle Regioni alla fascia “arancione” (ora vi si accede con Rt>1) e “rossa” (da Rt>1,25). «L'epidemia - segnala il report - si trova in una fase delicata che sembra preludere a un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane, qualora non venissero definite ed implementate rigorosamente misure di mitigazione più stringenti».

Cinque regioni arancioni dal 10 gennaio

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha reso noto che, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, firmerà in serata una nuova ordinanza che entrerà in vigore domenica 10 gennaio. Passano in area arancione le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto . La Sicilia, per voce del governatore Nello Musumeci, ha chiesto al ministro Speranza di anticipare di almeno una settimana il provvedimento di istituzione della zona arancione: «Nonostante l'indice Rt dell'Isola non prevedesse infatti questa classificazione - ha spiegato il governatore -, con grande senso di responsabilità, abbiamo così previsto misure più stringenti a salvaguardia del nostro territorio».

Aumenta l’incidenza dei contagi ogni 100mila abitanti

Dopo alcune settimane di diminuzione risale il dato sull’incidenza dei contagi ogni 100mila abitanti a livello nazionale negli ultimi 14 giorni: 313,28 fra il 21 dicebre e il 3 gennaio, contro i 305,47 per 100mila abitanti nel periodo 14-27 dicembre. Resta particolarmente elevato l’indicatore del Veneto, che segna 927,36 per 100mila abitanti negli ultimi 14 giorni.

Aumentano i casi non riconducibili a catene di trasmissione note

Aumentano i casi non riconducibili a catene di trasmissione note: 40.487 contro i 31.825 della settimana precedente. Questo nonostante la percentuale dei casi rilevati attraverso attività di tracciamento dei contatti aumenti lievemente (26,8% contro 26,0% la settimana precedente). Lieve aumento nella percentuale di casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (32,8 % contro 32,4% la settimana precedente). Il 28,8% dei casi è stato rilevato attraverso attività di screening. Nell’11,6% non è stata riportata la ragione dell'accertamento diagnostico.