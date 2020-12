Coronavirus, dpcm 3 dicembre: domande e risposte, dagli spostamenti durante le festività natalizie ai rientri dall’estero

Chi è sottoposto alle misure della quarantena o dell'isolamento, si può spostare?



Vige il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso di nuovo coronavirus. É consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente per effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina.

RISTORAZIONE

Che orari e che regole al ristorante?

Nell’area gialla bar, ristoranti e pizzerie aperti, anche nei giorni festivi, con consumo al tavolo dalle ore 5 alle ore 18. Ogni tavolo potrà ospitare però al massimo 4 persone, a meno non si tratti di conviventi. Dopo le ore 18 è vietato consumare cibo e bevande nei locali o per strada. Dalle ore 18 alle ore 22 è consentito l'asporto, mentre la consegna a domicilio è consentita. Nelle aree arancione e rossa le attività di ristorazione sono aperte dalle ore 5 alle ore 22 solo per l’asporto, mentre la consegna a domicilio è sempre consentita.

SCI

Come ogni anno vorrei andare a sciare nel periuodo natalizio. Ci sono restrizioni?

Gli impianti per sciatori amatoriali resteranno chiusi dal 4 dicembre e fino al 6 gennaio.

SCUOLA

In che data riprende la didattica in presenza alle superiori?

Dal 7 gennaio riprenderà la didattica in presenza nelle scuole superiori di secondo grado.In questa prima fase, in ogni scuola sarà garantito il rientro in presenza almeno per il 75% degli studenti.

SPOSTAMENTI

Mi posso spostare per Capodanno a casa di amici?

Il nuovo dpcm prevede che dalle ore 22 del 31 dicembre 2020 alle ore 7 del 1° gennaio 2021 sia vietato ogni spostamento in entrata e in uscita, se non per motivi di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Il dpcm prevede anche che tutti i giorni siano vietati gli spostamenti dalle 22 alle 5 del mattino successivo, con le stesse deroghe. Nei giorni 25 e 26 dicembre e 1 gennaio sono vietati su tutto il territorio nazionale anche gli spostamenti tra comuni.

Posso andare fuori dalla mia regione per trascorrere il Natale con i miei genitori?

É possibile solo se i genitori non sono autosufficienti. In questo caso ci si deve spostare da soli e non in compagnia di altri familiari. In base a quanto disposto dal dpcm 3 dicembre, infatti, non ci si può spostare in ambito nazionale, in entrata o in uscita tra territori di diverse regioni o province autonome dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Nelle giornate del 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio 2020 è vietato spostarsi fra i comuni, a meno di comprovate esigenze lavorative, necessità o motivi di lavoro.

Posso raggiungere la seconda casa in una diversa regione?

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sono vietati tutti gli spostamenti tra Regioni diverse e da o per le province autonome di Trento e Bolzano, anche per raggiungere le seconde case. Ci si può recare nelle seconde case solo per motivi di urgenza (come in caso di guasto) e restarvi solo il tempo necessario a risolvere il problema.

Posso usare l'automobile con persone non conviventi?

É possibile farlo, rispettando alcune precauzioni: solo il guidatore sul sedile anteriore della vettura e due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato solo se la vettura è dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina: in questo caso è ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

Il giorno di Natale posso spostarmi per prestare assistenza a un amico non autosufficiente?

Sì, palazzo Chigi ha precisato che fra i casi di necessità rientra anche la possibilità di prestare assistenza a persone non autosufficienti.

Abito in un comune a 20 chilometri dai miei fratelli. Potremo passare il gorno di Natale insieme?

Purtroppo attualmente le disposizioni approvate vietano gli spostamenti fra comuni nei giorni 25 e 26 dicembre e 1 gennaio sono vietati su tutto il territorio nazionale.Su tutto il territorio nazionale resta il divieto di spostarsi dalle ore 22 alle ore 5. Il 31 dicembre questo divieto è esteso dalle ore 22 alle ore 7 del mattino del 1 gennaio. Sempre consentiti, anche nelle ore notturne, gli spostamenti per esigenze lavorative, necessità o per motivi di salute. É stato precisato da palazzo Chigi che fra i casi di necessità rientra anche la possibilità di prestare assistenza a persone non autosufficienti. É sempre consentito il rientro nel comune in cui si ha la residenza, il domicilio o in cui si abita con continuità o periodicità. Questo consentirà il ricongiungimento di coppie che sono lontane per motivi di lavoro, ma che convivono con una certa frequenza nella stessa abitazione.

Posso fare rientro alla mia abitazione?

Il dpcm conferma che è consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con l’esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altre regioni o province autonome nelle giornate del 25 e 26 dicembre e del 1° gennaio, anche ubicate in altro comune.

É possibile il ricongiungimento tra coppie che vivono lontane?

Sì, ma solo per stare nell’abitazione dove abitualmente si abita. Questo significa che chi lavora o studia può raggiungere la compagna o il compagno nella casa. La disposizione riguarda però solo le coppie conviventi.

È possibile uscire di casa per gettare i rifiuti?

Sì, seguendo le normali regole già in vigore in ogni comune. Allo stesso modo, proseguono le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.

Posso uscire con il mio animale da compagnia?

Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.O per portare gli animali domestici dal veterinario.

TRASMISSIONI TELEVISIVE

Le trasmissioni televisive, in diretta o registrate, possono svolgersi in presenza di pubblico?



Sì. Alle trasmissioni televisive non si applica il divieto previsto per gli spettacoli, perché la presenza di pubblico in studio rappresenta soltanto un elemento “coreografico” o comunque strettamente funzionale alla trasmissione. Deve essere garantito il rispetto delle prescrizioni sanitarie, del distanziamento interpersonale fra il pubblico, personale artistico e ospiti. Palazzo Chigi ha chiarito che se, per ragioni di produzione, non fosse possibile garantire continuativamente la distanza interpersonale di almeno un metro tra il pubblico e il personale artistico, è obbligatorio indossare la mascherina. In relazione alle modalità lavorative del personale artistico sono stati stilati protocolli professionali con relative interpretazioni dei ministeri di settore.

VIAGGI: LE REGOLE PER I RIENTRI

Ho un figlio che è all’estero per turismo e rientra in Italia il 24 dicembre. Quali regole dovrà rispettare?

Palazzo Chigi ha precisato che gli italiani che si troveranno all’estero per turismo tra il 21 dicembre e 6 gennaio, al rientro dovranno sottoporsi alla quarantena. Stessa cosa per i turisti stranieri in arrivo in Italia nello stesso periodo. Dovrà sottoporsi a quarantena chi entrerà in Italia dal 7 al 15 gennaio, avendo soggiornato o transitato in altri Paesi, per turismo, tra il 21 dicembre e il 6 gennaio.

Passo le vacanze di Natale all’estero e rientrerò in Italia l’8 gennaio 2021. Sono obbligato alla quarantena?

Dovrà sottoporsi a quarantena chi entrerà in Italia dal 7 al 15 gennaio, dopo aver soggiornato o transitato in altri Paesi, per turismo, tra il 21 dicembre e il 6 gennaio.

ZONE

Ci sono differenze all'interno del territorio nazionale?



Sì. Dal 6 novembre 2020, le norme distinguono tre diverse aree - gialla, arancione, rossa - con restrizioni di diversa portata, stabilite sulla base di 21 parametri oggettivi legati al livello di rischio e allo scenario epidemico della zona interessata. Ogni cittadino deve verificare in quale area rientra il proprio comune per identificare le norme e le restrizioni previste per la propria area. In base alle ordinanze firmate dal ministro della Salute Roberto Speranza il 4 novembre 2020, nell’area gialla ci sono Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto. Nell’area arancione sono comprese Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d'Aosta. Resta in area rossa solo l’Abruzzo fino al 9 dicembre, declassata ad arancione dal 7 dicembre dal governatore della regione Marco Marsilio. Decisione sulla quale il governo ha annunciato una diffida.