Coronavirus, Draghi: «I Parlamenti favoriscano una ripresa equa e sostenibile»

«I Parlamenti hanno un ruolo molto importante nel favorire una ripresa equa e sostenibile.

L’Ocse prevede che l'economia globale crescerà del 5,7% quest'anno e del 4,5% nel 2022.

La ripresa è tuttavia ancora fragile e disomogenea, anche a causa della diversa intensità nelle risposte di politica economica alla crisi. Le economie avanzate sono state in grado di stimolare la crescita attraverso misure di politica monetaria e di bilancio molto robuste.

I Paesi poveri e quelli emergenti hanno avuto meno margini per aiutare il proprio tessuto produttivo. Questa divergenza economica rischia di cancellare anni di progressi nella lotta contro la povertà e le diseguaglianze globali». Lo ha detto il premier Mario Draghi, in un passaggio del suo discorso in Senato alla settima Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi del G20.

Servono provvedimenti per rimuovere gli ostacoli alla crescita

«I Parlamenti possono fare la loro parte, promuovendo provvedimenti che rilancino gli investimenti, rimuovano ostacoli alla crescita e aiutino economicamente i Paesi più fragili.Dobbiamo impegnarci, tutti insieme, per una ripresa dell'economia globale sostenuta, durevole, e che non lasci indietro nessuno», lo ha detto Draghi.

G20 Roma occasione unica per risposte efficaci

«Le sfide che abbiamo davanti richiedono un multilateralismo forte e pragmatico, che coinvolga Governi, Parlamenti, società civile. Il Vertice dei capi di Stato e di Governo del G20 a Roma a fine ottobre rappresenta un’occasione unica per concordare risposte comuni ed efficaci», ha detto il premier Mario Draghi.

Se non agiamo la crisi climatica peggiorerà



«Se non agiamo, la crisi climatica non svanirà - anzi, peggiorerà.Le generazioni future ci giudicheranno a seconda della rapidità e dalla convinzione con cui sapremo rispondere a questa emergenza», ha detto Draghi nel discorso tenuto in Senato alla settima Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi del G20. «I Parlamenti - ha sottolineato - sono al centro della risposta globale ai cambiamenti climatici. Tra le vostre prerogative c'è quella di recepire nella legislazione nazionale gli accordi internazionali. Potete contribuire ad assicurare una distribuzione dei fondi a sostegno delle politiche sul clima giusta ed efficace. E vigilare in maniera attenta su ciò che i Governi fanno, o non fanno, per affrontare la crisi climatica». Drahji ha ricordato che i Paesi del G20 sono responsabili per il 75% delle emissioni globali. «Tutti insieme, dobbiamo guidare gli sforzi per ridurle e per accelerare la transizione energetica». Inoltre, «voi Parlamenti dovete spingerci a mantenere l'impegno che abbiamo preso collettivamente per limitare l'aumento delle temperature entro un grado e mezzo sopra i livelli pre-industriali».



Inaccettabile il numero dei morti

«La pandemia è finalmente sotto controllo in molte parti del mondo grazie a campagne di vaccinazione efficaci. Ma il Covid-19 continua a colpire duramente molti Paesi. A fine settembre, si contavano più di 50mila morti al giorno, nonostante l’enorme aumento della produzione di vaccini. Un numero così alto di morti è semplicemente inaccettabile».