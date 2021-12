Coronavirus, Draghi: «Il Pnrr è il piano di rilancio dell’Italia, non del governo»

Essenziale ampia partecipazione alla decarbonizzazione

«É essenziale continuare a impegnarci perché tutti i Paesi partecipino al processo di decarbonizzazione.Questo può procedere con velocità diverse, a seconda del livello di sviluppo economico dei singoli Stati, ma deve partire al più presto ovunque», ha sottolineato Draghi. «Dobbiamo ribadire l’impegno, preso al G20 di Roma, di contenere il riscaldamento globale entro un grado e mezzo e raggiungere la neutralità climatica intorno alla metà del secolo», ha ribadito Draghi, sottolineqando come «il settore privato può contribuire in maniera decisiva a questo obiettivo, come è emerso alla COP26 di Glasgow. E dobbiamo coinvolgere i giovani, i veri protagonisti di questo cambiamento».

Il ricordo dell’ambasciatore Luca Attanasio

«Voglio ricordare il vostro collega, l’ambasciatore Luca Attanasio, ucciso brutalmente nella Repubblica Democratica del Congo con il carabiniere Vittorio Iacovacci e l'autista Mustapha Milàmbo. Sono morti per aver fatto il loro lavoro, in un contesto difficile, come quello in cui operano molti di voi. Ai loro cari va la mia più sentita vicinanza. Auspico che venga fatta finalmente luce sul loro assassinio, e che si accertino prontamente tutte le responsabilità. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, ha aperto il suo intervento alla Conferenza degli ambasciatori d’Italia nel mondo, ricordando la morte dell’ambasciatore Luca Attanasio, molto il 22 febbraio 2021 per le ferite riportate nell'agguato presso il villaggio di Kibumba, vicino alla città di Goma.

Una priorità la gestione della crisi sanitaria

L'altra priorità, ha sottolineato Draghi, «è la gestione della nuova fase della crisi sanitaria.La campagna di vaccinazione ci ha permesso di salvare vite e di riaprire l'economia, le scuole, i luoghi della nostra socialità». Un cenno anche alla corsa della variante Omicron e delle nuove sfide per prevenire i danni irreparabili che sta provocando alle economie di altri Paesi. «L'arrivo della stagione invernale e la diffusione della variante Omicron ci obbligano però alla massima cautela nella gestione dei prossimi mesi. Il contrasto alla pandemia non è una questione soltanto interna, ma un tema centrale per la politica estera».

Necessario vaccinare il mondo

Il premier ha ricordato come durante la presidenza del G20 l’Italia abbia incoraggiato «la comunità globale a “vaccinare il mondo”, per aiutare i cittadini dei Paesi più vulnerabili e ridurre il rischio di nuove varianti». E ha sottolineato come il Global Health Summit dello scorso maggio a Roma abbia visto i Paesi più ricchi e le case farmaceutiche impegnarsi a donare un numero considerevole di dosi. «Dobbiamo mantenere queste promesse e assicurarci che i vaccini arrivino chi ne ha bisogno.L'Italia sostiene l'ambizione di vaccinare il 70% della popolazione di tutti i Paesi entro metà 2022. Quest'obiettivo ora deve essere raggiunto».