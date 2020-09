Coronavirus, il dramma messicano: troppi morti, i defunti restano in casa per giorni Il paese è travolto dalla pandemia. Il conto delle vittime è così elevato da aver mandato in crisi le agenzie di pompe funebri di Biagio Simonetta

Coronavirus, in Messico impressionanti le scacchiere per le nuove tombe

Ci sono storie ai confini con l'inferno, strette nella morsa di questa pandemia. Mentre in Europa facciamo i conti con l'incubo di una potenziale seconda ondata, altrove la mortalità è ancora altissima. Uno dei Paesi attualmente più colpiti è il Messico, che in quanto a morti fa registrare numeri spaventosi, e con circa 67mila vittime ufficiali si piazza dietro Stati Uniti, Brasile e India.

Quello che sta succedendo negli ultimi giorni nel secondo Paese più popolato dell'America Latina è un fatto tremendo, che sottolinea tutta la gravità della situazione. Come riporta il giornalista Humberto Padgett, poi ripreso dal Wall Street Journal, il ritmo infernale di vittime ha messo gli Stati federali più popolosi (come Baja California, Città del Messico e lo Stato del Messico) letteralmente in ginocchio sul fronte delle sepolture.

Oggi il Paese è alle prese con una crisi inconsueta di certificati di morte, senza i quali i defunti non possono essere sepolti. «Ricevo quasi ogni giorno chiamate da medici che mi chiedono di aiutarli ad ottenere più certificati di morte. – ha detto Carlos Aranza, coordinatore della sanità nello Stato del Messico - Stiamo attraversando un periodo di grande scarsità».

Il blackout delle agenzie di pompe funebri

Le agenzie di pompe funebri lamentano un blackout senza precedenti, e raccontano che le famiglie sono costrette a tenere in casa i cadaveri dei congiunti in attesa che i medici possano recuperare un certificato di morte. «Alcune famiglie rimangono con i defunti in casa per quattro o cinque giorni», ha detto Eduardo Salinas, direttore della residenza funebre La Piedad. Un fatto triste, ma anche pericoloso. «È pericoloso per tutti noi. Dovrebbero cremare i corpi immediatamente», ha commentato invece Laura Rebollar, una negoziante che ha raccontato del suocero morto di Covid-19 a maggio.

Lo Stato federale del Messico ha spiegato che «davanti all'emergenza sanitaria nazionale causata dalla Covid-19, il numero di morti ha superato le previsioni». Ma a quanto pare è colpa anche di una burocrazia farraginosa. Ogni anno il governo messicano stampa e distribuisce circa 900 mila certificati di morte, distribuendoli ai vari Stati federali. In media ne avanzano dai 100 ai 150 mila. La pandemia ha stravolto tutto. Si tratta di certificati con particolari codici a barre, realizzati per scongiurare contraffazioni. E sono ovviamente gratuiti. Quello che sta succedendo in questi giorni, però, ha capovolto la normalità, e ora alcuni medici pretendono anche un pagamento fino a 400 dollari per trovare un certificato di morte che possa dare l'ok alla sepoltura.