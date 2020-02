Coronavirus, due decreti, 1 mld prestiti Cdp e flessibilità Ue: gli aiuti per le imprese Una riunione tecnica a Palazzo Chigi farà il punto sulle misure da mettere in campo con urgenza per dare sostegno al mondo produttivo di Andrea Carli

Misure straordinarie di sostegno non solo ai cittadini, ma anche alle aziende che sono state travolte dall’emergenza coronavirus. Due decreti, uno intempi stretti e uno probabilmente la settimana prossima, con un occhio rivolto a Bruxelles, per ottenere dall’Unione europea un’apertura sulla flessibilità. È questo lo scenario che si va configurando nelle ultime ore.

Riunione a Palazzo Chigi sugli interventi per le imprese

Il primo a muoversi sarà l’esecutivo. Oggi una riunione tecnica a Palazzo Chigi farà il punto sulle misure da mettere in campo con urgenza per dare sostegno al mondo produttivo. Stasera o al massimo domani, un Consiglio dei ministri dovrebbe dare il via libera a un decreto con le misure tampone per le aziende che operano nelle zone più colpite dall’emergenza. Si tratterà di interventi mirati alle famiglie e alle imprese dei Comuni della cosiddetta zona rossa (si veda Il Sole 24 Ore del 27 febbraio). Tra questi, come ha annunciato il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, ci sarà un potenziamento del fondo per le piccole e medie imprese (da 600 a 750 milioni di euro). Il turismo è il settore più colpito. Il ministro dei beni culturali Dario Franceschini incontrerà le associazioni di categoria.

Le misure tampone per famiglie e imprese nella zona rossa

Il primo Dl punta a rinviare (l’ipotesi è di quattro mesi) anche il pagamento di contributi e bollette e a sospendere, di intesa con l’associazione delle banche Abi, le rate di mutui e finanziamenti. In particolare, per le bollette di gas, elettricità e acqua il ministero dello Sviluppo economico si sta confrontando con l'Autorità di settore (Arera) e si ipotizza prima una sospensione temporanea dei pagamenti e successivamente la rateizzazione. Quanto alle esigenze delle imprese, il ministero dello Sviluppo è pronto a prorogare i termini relativi ai bandi per gli incentivi (ad esempio per la misura “Disegni +4” e per il cosiddetto Proof of concept per università e centri di ricerca pubblica).

Le richieste degli artigiani

Si valuta anche se accogliere interamente le richieste giunte martedì dagli artigiani per sospendere i termini relativi a varie certificazioni: sistemi di qualità, Soa (appalti pubblici di lavori), Durc (documento unico regolarità contributiva), OT24 (interventi di miglioramento e prevenzione in materia di salute e sicurezza). Un fondo indennizzi potrebbe supportare le imprese che hanno subito danni diretti ma anche quelle con difficoltà indirette (fornitori e subfornitori) purché dimostrabili, anche se non hanno sede nella zona inclusa nelle ordinanze. Confermato al momento il plafond di 21 milioni per la cassa integrazione in deroga per le piccole imprese che non hanno accesso agli ammortizzatori ordinari.

Il secondo tempo dell’operazione: soluzioni per la crescita

Ma c’è un secondo tempo dell’operazione. Probabilmente la settimana prossima, dovrebbe arrivare un provvedimento più ampio a 360 gradi per la crescita, con misure per il turismo e le filiere produttive a livello nazionale.