Coronavirus, due finestre temporali «dividono» la gestione della giustizia

Dopo un primo intervento (decreto legge 2 marzo 2020, n. 9), limitato alle sole zone identificabili coi focolai dell’epidemia, è stato emanato il decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 (Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), con lo scopo di individuare delle regole omogenee da applicare questa volta (e finalmente) all’intero sistema giudiziario italiano per far fronte all’emergenza sanitaria e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dellattività giudiziaria soprattutto d’udienza.



Sebbene in ritardo, con il nuovo decreto si cerca quindi di fare ordine in un settore, quello dell’amministrazione della giustizia, che, sinora, è stato gestito a macchia di leopardo, in base alla sensibilità dei singoli magistrati, oltre che alle suggestioni derivanti dalla crescente gravità della situazione. È accaduto, così, che nei primi giorni successivi alla diffusione della notizia del virus alcuni Tribunali geograficamente distanti dalle zone focolaio, come Lanciano, Nocera Inferiore e Rimini, hanno sospeso, quantomeno in parte, l’attività di udienza, mentre, paradossalmente, altre sedi decisamente più vicine, come Milano o Bergamo, hanno proseguito con lo svolgimento dell’attività giudiziaria.



Queste situazioni, d’ora in poi, non dovrebbero più verificarsi. Almeno secondo l’intenzione del legislatore. Il decreto, infatti, rimodula i tempi della giustizia individuando due finestre temporali: un primo periodo, più breve, destinato a far fronte alle immediate esigenze dettate dall’emergenza, seguito da un altro, destinato a durare secondo lo sviluppo dell’epidemia, che introduce un vero e proprio regime in deroga a quello ordinario.



Per il primo periodo, compreso tra il 9 e il 22 marzo 2020, lo strumento individuato è il rinvio generalizzato di tutte (o quasi) le udienze. Il decreto impone, infatti, il rinvio d’ufficio, a data successiva al 22 marzo 2020, di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali, eccezion fatta per quelle non prorogabili, tassativamente indicate in un elenco. Nei procedimenti le cui udienze saranno rinviate si applicherà il regime della sospensione feriale dei termini e, di conseguenza, resteranno sospesi i termini di prescrizione e decadenza. Con specifico riferimento alla sfera penale, si prevede anche la sospensione del termine di durata massima della custodia cautelare e di altri termini processuali relativi alla procedura di riesame delle misure cautelari personali e reali o alla confisca di prevenzione prevista dal Codice antimafia.



Per il periodo successivo, dal 23 marzo al 31 maggio 2020, invece, gli strumenti individuati sono diversi ma le indicazioni paiono meno precise. L’art. 2 del decreto, del resto, individua una serie di regole da applicare per una migliore organizzazione degli uffici giudiziari al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone. Tra le misure che si potranno adottare si prevedono l’accesso limitato ai soli utenti che debbano svolgere attività urgenti, la riduzione dell’apertura dell’ufficio al pubblico, l’accesso previa prenotazione.