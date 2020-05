Coronavirus e Brexit? Due sfide insieme sono troppe per Johnson L’economia non reggerebbe al doppio colpo di recessione e “no deal”: Londra potrebbe dover chiedere alla Ue un altro prolungamento della transizione di Nicol Degli Innocenti

LONDRA - Boris Johnson ha un dilemma da risolvere: il lockdown e Brexit, i due pilastri della sua strategia, sono in contrasto uno con l’altro.

Il premier britannico, guarito dal coronavirus dopo il ricovero in terapia intensiva, è tornato in pista con un messaggio molto chiaro ai cittadini. Le misure restrittive imposte il 23 marzo resteranno in vigore perché allentarle sarebbe rischioso e irresponsabile. Nel dibattito all’interno del Governo sulla scelta da fare tra economia e salute, Johnson si è schierato senza equivoci. «Salus populi suprema lex esto», ha declamato citando Cicerone.



La ripresa dell’economia può attendere, quindi. La Gran Bretagna, che ha imposto la chiusura tardivamente, sarà uno degli ultimi Paesi europei a riaprire e a ripartire. Johnson, che all’inizio aveva minimizzato l’impatto del coronavirus, ha poi cambiato registro, adattando la propria strategia alle mutate circostanze come ha fatto più di una volta nella sua carriera politica.



Irremovibile

Su Brexit invece il premier resta inamovibile. Esclude un rinvio del periodo di transizione oltre il 31 dicembre e insiste che la Gran Bretagna lascerà l’Unione Europea definitivamente e per sempre il primo gennaio, che ci sia un accordo o meno. Anzi, ora che è rientrato al lavoro intende prendere personalmente il comando per dare nuovo impulso ai negoziati e fare pressioni su Bruxelles.



Le trattative bilaterali non stanno andando bene. A causa dell’emergenza coronavirus ci sono state solo due tornate negoziali invece delle previste cinque, la seconda delle quali in videoconferenza. Non c’è stato tempo e modo di colmare l’immenso divario tra la posizione britannica e la posizione europea.



Al termine dell’ultimo, frustrante round virtuale la settimana scorsa il negoziatore capo Ue Michel Barnier ha detto di essere «deluso e preoccupato», e ha accusato la Gran Bretagna di tattiche dilatorie. Non sono stati fatti progressi su alcuni punti chiave, secondo Barnier, come la pesca, la cooperazione sulla sicurezza e la parità di condizioni su concorrenza e aiuti di Stato, diritti dei lavoratori e tutela dell’ambiente.

Londra ha respinto le accuse, affermando di voler semplicemente difendere i propri interessi e prendere le distanze dalla Ue, come promesso agli elettori che hanno votato per Johnson. Bruxelles, recita la narrativa ormai familiare del Governo, non vuole il compromesso ma la “capitolazione” della Gran Bretagna.