Coronavirus e crowdfunding, boom di donazioni online ma l’ospedale deve aderire alla raccolta fondi

L’ospedale deve formalizzare l’adesione

L’adesione da parte del beneficiario, comunque, deve essere sempre formalizzata e il team di Trust&Safety di GoFundMe (un terzo dei dipendenti della società) fa un accurato lavoro di controllo e certificazione: la struttura deve fornire documentazione, dati fiscali e si deve impegnare con una lettera di intenti al corretto utilizzo delle somme raccolte, pubblicizzando online il conto corrente su cui verranno versate. Per evitare di imbattersi in una campagna fake, insomma, è bene controllare che l’ospedale stesso la promuova - o comunque ne dia riscontro - attraverso i propri canali di comunicazione.

Su Facebook, invece, è possibile effettuare campagne di raccolte fondi solo verso Onlus o personali. Le Onlus, a loro volta, possono fare da tramite per dare fondi agli ospedali. Lo ha fatto ad esempio Giorgia Libera Onlus, raccogliendo circa 500mila euro per la terapia intensiva di Padova. Oppure l’Inter appoggiandosi alla Fondazione Rava a sostegno dell’Ospedale Sacco. Diverse sono le donazioni personali a supporto di ospedali come quella avviata dall’imprenditore locale Natale Mancini per potenziamento Ospedale San Luca Lucca che ha raccolto finora 31mila euro e che, sulla pagina Facebook della campagna, dice di essere in contatto con «un medico amico» del San Luca per la gestione delle donazioni. In questi casi, invece, Facebook assicura che «esiste sistema di revisione proattivo progettato per identificare e rimuovere tutte le raccolte fondi potenzialmente fraudolente». Le policy sono chiare e le segnalazioni che arrivano a Facebook sono oggetto di indagine.

I controlli da fare prima di donare online

È bene, comunque, che ciascun donatore faccia alcuni controlli prima di fare un bonifico o di autorizzare la donazione con la propria carta di credito. «La prima cosa da verificare - afferma Nicola Bedogni, presidente dell’Assif (Associazione italiana fundraiser) - è se l’ente al quale si vuole donare ha effettivamente bisogno di soldi, o di altri aiuti. È bene anche verificare se la donazione è detraibile, perchè l’uso di alcune piattaforme online non dà diritto al beneficio fiscale. Infine, bisogna conservare la ricevuta della donazione».

Il nodo delle commissioni «nascoste»

Inoltre, alcune piattaforme potrebbero chiedere delle «mance» per finanziarsi. Ad esempio, del 5 o 10% su GoFundMe, opzione esplicitata come facoltativa al momento del pagamento dopo la recente richiesta dell’Antitrust del 22 marzo scorso. Inoltre, sono quasi sempre previste delle commissioni obbligatorie sulle transazioni, per sostenere i costi dei circuiti di pagamento (del 2,9% su GoFundMe, più 0,25% per singola donazione; dell’1,53% su Facebook, più 0,21 euro per donazione).

