Coronavirus e fragilità dell’uomo forte

Ne è seguito che anche la reazione è stata opposta a quella di un potere democratico. Il presidente ha finito per sopprimere ciò che residuava delle libertà: ha chiuso siti Internet; ha ripulito i social network dalle frasi critiche verso il regime; ha posto in quarantena 60 milioni di abitanti. In una frase, ha realizzato un gigantesco controllo di massa. Con l’aggravante che in un regime autoritario non c’è garanzia che, cessato il pericolo, le libertà ritorneranno a espandersi verso l’alto, come una molla cui è stata rimossa la pietra che temporaneamente la comprimeva.

Infine, anche il rapporto tra il potere autoritario e i Paesi terzi segna la distanza dal potere democratico. Questa emergenza non è contenibile entro confini territoriali, e quindi il prezzo degli errori, delle omissioni e delle bugie è pagato, non dai soli cittadini cinesi, ma da tutti noi, esposti al contagio da disinformazione. Al potere autocratico si impone comunque un obbligo di verità verso ogni persona; e gli sforzi di soggetti internazionali poco possono dinanzi a un potere che per sua natura non ammetterà mai di aver sbagliato.

Qui il presidente ha temuto che il rispolverato mandato del cielo – una derivazione della legittimazione teocratica dei re dell’Occidente – si potesse rivolgere contro di lui perché questo mandato non è eterno, ma può essere rovesciato dal popolo, se chi lo ha ricevuto si rivela indegno o incompetente al giudizio del Cielo. Gli intellettuali cinesi che hanno teorizzato il diritto del popolo di ribellarsi hanno pagato con il carcere la libertà di parola. Il presidente cinese rischia di rimanere vittima del suo silenzio, se non accetterà almeno una regola della democrazia: la libera conoscenza, vero vaccino contro ogni virus.