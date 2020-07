Coronavirus e lockdown: dall’auto all’alimentare, le aziende che non chiudono ad agosto

Antica Dispensa (Cuneo): aperti ad agosto per dare un segnale

Chi ha risentito del lockdown è anche la Antica Dispensa, azienda familiare di Monforte d’Alba (Cuneo) con 10 addetti e 2 milioni di fatturato nel 2019, specializzata nella produzione di alimenti dolci e salati (conserve, sughi, biscotti, torte) con un focus particolare sui tartufi dolci. «I nostri clienti sono per il 90% negozi al dettaglio specializzati e di alta gamma come enoteche, salumerie e drogherie. Siamo praticamente fuori dalla Gdo» spiega il titolare Alberto Ribezzo, che continua: «Non abbiamo mai chiuso durante il lockdown, ma il crollo del turismo ha portato con sè anche un crollo delle vendite significativo: intorno al 60-65% tra marzo e aprile, che per fortuna sono i due mesi in cui fatturiamo meno».

La ripresa è cominciata a maggio. «E a giugno abbiamo fatturato più dell’anno scorso». L’azienda di solito chiudeva tre settimane ad agosto. «Ma quest’anno abbiamo voluto dare un segnale ai nostri clienti - continua Ribezzo - e anche se la produzione resterà ferma abbiamo deciso di tenere sempre aperti gli uffici contabilità, ricezioni ordini e spedizioni. Il nostro obiettivo è recuperare le perdite e avvicinarci il più possibile quest’anno al fatturato 2019».

Farmo spa (Milano), il “gluten free” non conosce crisi

Diverso il caso della Farmo spa, azienda milanese specializzata nella produzione e commercializzazione di alimenti “gluten free” (pasta, biscotti e farine speciali per uso domestico), 80 addetti e 20 milioni stimati di fatturato (in crescita del 30% rispetto al 2019), il 6% del quale è investito in ricerca e sviluppo. «Il Covid non ha avuto ripercussioni su ordini e fatturato - spiega il titolare dell’azienda Remo Giai, presidente del gruppo merceologico Alimentari e Bevande di Univa (Unione degli industriali della provincia di Varese) - il nostro mercato principale sono Usa e Canada. E i nostri clienti sono i supermercati non i ristoranti o il catering. Non solo il trend del “gluten free” è in crescita costante negli anni, ma a ciò si aggiunge il fatto che durante il lockdown il consumo domestico di cibo è aumentato come conseguenza del calo del consumo fuori casa».

Di qui un aumento medio del 30% degli ordini ( 40% dal Nord America e del 15% dall’Europa). E la decisione di restare aperti ad agosto. «Gli anni scorsi chiudevamo la produzione per un paio di settimane ad agosto, restando attivi sempre con la distribuzione - spiega Giai - quest’anno invece teniamo tutto aperto».

Atecna (Tlc - Rieti): abbiamo deciso di seguire i nostri committenti



Rispostandoci nel centro Italia e cambiando settore, le decisioni non cambiano. «Abbiamo sentito i nostri committenti. Loro ad agosto non chiuderanno. Abbiamo sentito i nostri dipendenti: molti a causa dell'incertezza non avevano programmato le ferie, quindi hanno accettato di buon grado di restare aperti, per permettere all'azienda di non perdere ulteriore terreno». Andrea Trenti, amministratore unico di Atecna, guida una realtà in provincia di Rieti che si occupa di telecomunicazioni, con 3 milioni di fatturato annuo e 65 addetti. «Realizziamo sia reti in fibra ottica per le comunicazioni fisse che reti per quelle mobili», spiega Trenti.