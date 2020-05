Coronavirus e lockdown spingono le consegne a domicilio: l’azienda assume e aumenta i ricavi L’azienda veronese focalizzata nella vendita di prodotti surgelati a domicilio assume 100 persone e prevede fatturato in crescita a fine 2020 di C.A.F.

di C.A.F.

L’epidemia da coronavirus ha costretto gli italiani, e con loro i cittadini di moltissimi Paesi del mondo, a cambiare stile di vita, a doversi organizzare con uscite contingentate e mirate. In questi mesi sono cambiati i consumi, in molti casi sono crollati, in altri hanno mutato forma: dall’acquisto diretto, nel negozio fisico, a quello online.

In questa cornice l’azienda veronese Eissmann – specializzata nella vendita a domicilio di prodotti surgelati – nel bimestre marzo-aprile 2020, ha visto il traffico web della propria piattaforma crescere decisamenter, così come il fatturato, aumentato di circa il 50%, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Tra le dinamiche registrate in questa fase di difficoltà per i cittadini, l’azienda ha anche registrato un incremento dell'80% di nuove famiglie servite, e avviato contatti con alcuni marchi dell’agroalimentare made in Italy per sviluppare partnership.

Il gruppo, guidato dall’amministratore delegato Giovanni Paolino, nel 2019 ha raggiunto un fatturato di 98 milioni di euro e un Ebitda di 3,2 milioni, e ora prevede di chiudere in crescita anche l’esercizio 2020: una prospettiva non proprio comune considerati gli effetti devastanti della pandemia e il conseguente lockdown.

L’azienda veronese proprio per far fronte l’incremento di attività ha annunciato l’assunzione di oltre 100 venditori su tutto il territorio nazionale e un ampliamento dell’organico nel settore customer care di circa il 10%. L’azienda ha annunciato il blocco dei prezzi fino a gennaio 2021.

Eismann è presente in 4 Paesi europei (Italia, Germania, Austria e Olanda) e dispone di un'organizzazione capillare che conta, in Italia, 49 filiali, 850 venditori e 240 dipendenti. Serve oltre 350 mila famiglie.