Coronavirus e mercati, bilancio del primo mese di emergenza

La domanda da porsi, secondo Simon Peters, analista ed esperto di cripto valute di eTor, è la seguente: «Dove sarà il sentimento degli investitori quando la diffusione del virus inizierà a rallentare e la fiducia nell’economia inizierà a tornare? Dati gli stimoli economici aggiunti al sistema – con altri che probabilmente seguiranno – e con molti investitori che vendono in contanti, il loro approccio potrebbe attestarsi sulla strategia di proteggere i loro risparmi. A questo punto potrebbero quindi adottare comportamenti che possano fornire una copertura contro l’inflazione e un aumento dell’offerta monetaria. In questo quadro, i Bitcoin e le altre criptovalute potrebbero essere gli asset che ne beneficeranno di più».



Non stanno sposando questa visione ottimistica al momento bond e valute rifugio che a conti fatti sono gli unici ad archiviare in rialzo questo mese pandemico da Coronavirus. Al primo posto in classifica ci sono i titoli di Stato Usa i cui prezzi, sulla scadenza a 10 anni, sono saliti di quasi il 10% dal 19 febbraio. Non a caso i rendimenti, che si muovono in direzione opposta ai prezzi, sono scivolati per la prima volta nella storia fino allo 0,4%. In rialzo anche il Bund (1%), l’euro/dollaro (+3%) anche se questo rialzo potrebbe vanificarsi se il dollaro continuerà il movimento di riapprezzamento partito il 9 marzo. Positivi anche yen e franco svizzero, altri due beni rifugio che in questa fase trovano il favore degli investitori, nell’ultimo mese saliti rispettivamente del 5% e 4% sul biglietto verde.



Un po’ di ottimismo arriva dal Multi-Asset team di M&G Investments secondo cui «come nei precedenti casi della crisi finanziaria e dell’Eurozona, si è smesso di valutare il rapporto tra prezzi e fondamentali – gli investitori vogliono semplicemente riavere possesso sui loro risparmi. Gli enormi stimoli in termini di policy in tutto il mondo e i benefici positivi per i consumatori derivanti dai tagli fiscali e dal calo dei tassi sono stati ampiamente ignorati, se non nella misura in cui sostengono la liquidità dei mercati finanziari in questo momento. Eppure restiamo convinti che siano i fondamentali ad essere più importanti nel lungo periodo rispetto alla volatilità dei prezzi. Come visto nel 2008, quando il rapporto tra prezzo e fondamentali si interrompe si è tentati ad abbandonare il focus sui fondamentali e sulle valutazioni. Ma, se il passato può insegnarci qualcosa, è che questa scelta è spesso pericolosa da fare».

