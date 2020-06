Coronavirus e ordinanze anti-movida: si punta su consumi al tavolo e chiusure a mezzanotte

A Pisa centro aperto solo a chi ha prenotato e chiusura alle 24

Regole ferree anche a Pisa, all’ombra della torre pendente, per prevenire gli assembramenti: nelle due piazze del centro più frequentate da giovani e studenti, piazza delle Vettovaglie e piazza S. Omobono, entrerà solo chi ha prenotato un tavolo nei locali all’interno. Vietata la vendita con asporto di bevande in tutto il centro storico a partire dalle 19: la somministrazione sarà consentita solo con il servizio al tavolo. Anche qui tutti i locali devono poi chiudere a mezzanotte.

Leggi anche Accolti o respinti, i Paesi dove gli italiani potranno andare in vacanza e quelli vietati

A Pescara il sindaco vieta alcolici da asporto

Dopo le polemiche sulla movida il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha vietato, fino al 14 giugno, la vendita per l’asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle 20 alle 7 del mattino. Obiettivo «prevenire qualsiasi rischio di ripresa del contagio ed evitare quegli assembramenti più volte segnalati in questi giorni dagli operatori di polizia, oltre che dai cittadini». Lo spirito dell’ordinanza, spiega il comune, «è quello di permettere il consumo di alcolici, ripreso a seguito della recente riapertura di bar, pub, e ristoranti per la cosiddetta Fase 2, solo negli spazi consentiti in concessione o di diretto possesso, all’interno e all’esterno dei locali, e quindi in modo controllato e controllabile». Il divieto vale anche per i distributori automatici, mentre fanno eccezione le medie e grandi strutture di vendita e i centri commerciali.

Ordinanza anti-movida a Lodi

A Lodi la sindaca Sara Casanova ha firmato un’ordinanza urgente che prevede transenne nelle zone dei bar e vieta la vendita per l’asporto di alcolici nei negozi di vicinato, in attività artigianali, distributori automatici, supermercati e ipermercati per le giornate di venerdì, sabato e domenica fino al prossimo 7 giugno. Una sperimentazione, in vigore anche per lunedì 1 giugno e martedì 2 giugno dalle 20 alle 7 del giorno successivo. Tutta colpa, spiega la sindaca, dei «ripetuti episodi di assembramento e di violazione dell’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione che si sono verificati dal 18 maggio, con l’allentamento delle misure restrittive anti-contagio». Consentita l’attività di consegna a domicilio di alimenti e bevande anche alcoliche.

A Reggio Emilia si abbassa la mascherina solo per bere e per mangiare

Mascherina obbligatoria nel centro storico di Reggio Emilia. È l’ordinanza “anti-movida” firmata dal sindaco Luca Vecchi, dopo alcuni assembramenti a rischio contagio da Coronavirus lo scorso weekend. L’ordinanza scatta dalle 18 alle 2 di notte da mercoledì a domenica, ma anche prefestivi e festivi, fino al 15 giugno. Obbligo per i pedoni, ma anche per chi transita in bici di indossare la mascherina, che si potrà abbassare solo per mangiare e bere. I trasgressori rischiano una multa dai 400 ai mille euro.

Prato,dopo le 23 bevande solo a chi è seduto a tavoli

A Prato sospensione della somministrazione e vendita da asporto di bevande agli avventori a partire delle ore 23 dei giorni di venerdì e sabato. Da quell’ora si potrà effettuare la somministrazione di bevande solo ed esclusivamente ai clienti che possono essere serviti al tavolo o negli appositi spazi a sedere. Obiettivo evitare il ripetersi di assembramenti nei giorni più frequentati. Intensificati i controlli.