Coronavirus e scuola: 3 consigli per trasformare le lezioni fisiche in digitali (senza annoiare gli alunni) Il MIP ha creato una piattaforma con video, documenti, link e webinar in diretta per aiutare i prof italiani a districarsi nei percorsi di didattica online di Enrico Marro

Scuola e coronavirus: la teledidattica tra vantaggi e criticità

3' di lettura

L’emergenza coronavirus ha costretto migliaia di insegnanti italiani a confrontarsi con una dimensione in parte sconosciuta: la didattica a distanza. Che non si traduce semplicemente nel mettere una webcam davanti alla cattedra, ma che implica una riprogettazione del percorso didattico da capo a piedi. Lo sanno bene al MIP Politecnico di Milano, la Business School che proprio pochi giorni fa (ironia della sorte, in piena emergenza Covid-19) è entrata nella top ten mondiale degli MBA in distance learning della classifica del Financial Times, unica in Italia, quarta in Europa.

Una piattaforma per aiutare i prof

È dal 2013 che il MIP organizza percorsi di digital learning. Con l’emergenza coronavirus e centinaia di migliaia di studenti bloccati in casa, la Business School milanese ha deciso di mettere in piedi in quattro e quattr’otto MIP4School: una piattaforma nella quale i docenti del Master in Innovazione Digitale nelle Istituzioni Scolastiche (Midis) mettono a disposizione materiali multimediali sulla didattica a distanza. Brevi video, presentazioni in PowerPoint, una selezione di link a materiali già disponibili online, ma anche webinar nei quali i docenti del MIP rispondono alle domande dei prof italiani.

Un punto di riferimento per la didattica digitale

Ma MIP4School vuole soprattutto diventare un resource center nel selezionare e aggregare contenuti esterni utili ai prof, costretti dal coronavirus a bruciare le tappe nel percorso di digitalizzazione della didattica. «Il valore del docente e dell’esperto non può essere quello di essere l'unico depositario della conoscenza - spiega Federico Frattini, dean del MIP - : siamo nel mezzo di una trasformazione dal “know-how” al “know-where”, nel quale è necessario sviluppare la capacità di selezionare e aggregare le informazioni, articolandole in un percorso che abbia una logica».

Il “digital divide” in realtà non esiste

Oggi abbiamo la fortuna di avere ottime piattaforme - continua Frattini - fornite da grandi player, che funzionano anche su smartphone con connessione mobile 4G: Microsoft Teams, Zoom Cloud Meetings, Cisco Webex, Google Suite e Hangouts e molte altre. Sono tutte in cloud, non richiedono necessariamente di installare una app sul proprio dispositivo, e anche con una semplice Sim dati offrono un’ottima esperienza didattica. E durante l’emergenza coronavirus, vengono in gran parte offerte in modo gratuito. «Quindi in realtà non esiste un vero digital divide dal punto di vista tecnologico - prosegue il dean del MIP - e da “nativi digitali” gli studenti in genere non incontrano grandi difficoltà a utilizzare queste piattaforme».

Come trasformare la lezione fisica in digitale

Le cose sono un po’ meno semplici per i docenti, che devono appunto reinventare i percorsi formativi. «In una lezione in presenza l’insegnante combina tre strumenti didattici complementari - spiega ancora Frattini - : il primo è il trasferimento di nozioni e concetti; il secondo è il lavoro dell’allievo su esercitazioni e casi di studio per trasformare le conoscenze in competenze; il terzo è rappresentato dall'elemento di socializzazione dell’apprendimento, ossia il dialogo e la discussione, che ricollegano le nozioni al proprio vissuto personale».