Coronavirus e solidarietà sul territorio: il sostegno di QC Terme Da Milano, Roma e Torino a San Pellegrino Terme, Pré-Saint-Didier e Pozza di Fassa: il gruppo sostiene i progetti di associazioni non profit attive sui territori dove è presente con i propri hotel e centri benessere e termali di Marika Gervasio

In questi giorni in cui tutti viviamo momenti di apprensione, difficoltà e a volte dolore, per il dilagare dell’epidemia, a cui si sommano in tanta parte del nostro popolo incertezze e timori per il futuro, il gruppo QC Terme ha voluto dare il via a iniziative solidali a sostegno di associazioni non profit attive sui territori dove è presente con i propri hotel e centri benessere e termali.



«Per QC Terme “presenza sul territorio” non significa solo sviluppo e creazione di opportunità di lavoro ma anche partecipazione, senso di appartenenza e mutualità – dichiara Andrea Quadrio Curzio, amministratore delegato del gruppo -. Per dare concretezza all’attenzione che la nostra azienda ha verso i territori in cui siamo presenti, abbiamo selezionato realtà molto attive nelle comunità locali e impegnate nel sostegno delle fasce più deboli e più a rischio della popolazione: disabili, anziani, bambini, malati gravi e famiglie bisognose».

E aggiunge: «A queste associazioni andrà il nostro contributo per progetti legati alle emergenze dovute al COVID19, perché parlare di benessere e miglioramento della qualità della vita delle persone senza fare oggi qualcosa di concreto per chi ne ha davvero bisogno nei luoghi in cui si è sviluppato il nostro progetto aziendale sarebbe più che mai un controsenso».



Ecco i progetti che verranno sostenuti dal gruppo:

San Pellegrino Terme | Cooperativa Sociale “In Cammino”

L’associazione, attiva dal 1993, opera per la gente della Valle Brembana offrendo servizi per famiglie, bambini e adolescenti, persone con disagio mentale, anziani e disabili.

Progetto: raccolta fondi per l’acquisto di dispositivi (tra cui mascherine, occhiali di protezione, camici) per la protezione del personale della Cooperativa incaricato di prestare cure domiciliari, sanitarie e sociali a malati terminali, con patologie gravi e persone prive di rete familiare.