Coronavirus, ecco i 4 titoli che resistono alle difficoltà economiche

«Nel nostro scenario di base - prosegue la chief investment officer per l'International wealth management di Credit Suisse - la Federal Reserve dovrebbe mantenere fermi i tassi dei Fed Fund. Tuttavia la propensione ad avvalersi maggiormente della politica fiscale potrebbe aumentare in paesi come la Germania. Le prospettive per lo yuan sono destinate a subire l'impatto negativo del coronavirus, da un lato, e ad essere sostenute dall'azione della PBoC, dall'altro. Riteniamo che il cambio dollaro/yuan resterà vicino o leggermente al di sotto di 7 nel breve termine, mentre ci aspettiamo un lieve calo verso 6,85 a 3 mesi. Per contro, le valute rifugio come il franco svizzero restano soggette a una pressione all'apprezzamento. Le nostre previsioni per il cambio euro/franco svizzero a 3 e 12 mesi sono rispettivamente pari a 1,08 e 1,15».



I 4 titoli difensivi

«Di seguito – spiega Pedro Iglesias De La Vega, Single Security Research Analyst di Credit Suisse - evidenziamo tre produttori d'oro e un titolo difensivo ad alto rendimento da dividendo che dovrebbero tenere bene in tempi di accresciuta volatilità. Il primo dell'elenco è Agnico Eagle (Aem): vanta asset di buona qualità in paesi con una giurisdizione mineraria stabile e dove gode di tassi di cambio favorevoli. Inoltre Aem presenta il profilo di crescita più forte tra i principali concorrenti del settore dell'oro e mantiene un bilancio patrimoniale sano. Sebbene la valutazione resti dispendiosa, il solido track record della società nel miglioramento del valore patrimoniale netto (NAV) attraverso l'esplorazione e progetti con opportunità a larga scala offre un ulteriore potenziale al rialzo».



Nel radar della banca elvetica c'è poi «Barrick Gold, impegnata nella produzione e vendita di oro e rame (>90% dei ricavi dall'oro) con attività geografiche diversificate. La società è posizionata per generare un significativo cash flow libero (FCF), che dovrebbe consentire un maggiore rendimento da capitale per gli azionisti. Barrick Gold ha un profilo di produzione stabile per i prossimi cinque anni, con un potenziale di miglioramento dei costi. Il management è riuscito ad assicurarsi delle vittorie rapide e impressionanti in seguito alla fusione con Randgold e alla joint venture di Nevada con Newmont. Nonostante la recente cessione dei suoi asset idrici in Portogallo».



Gli esperti di Credit Suisse consigliano inoltre «EDP: offre ancora una delle esposizioni più elevate alle rinnovabili tra le utility verdi europee (circa il 60% dell'Ebitda 2020E). Il mix di attività di EDP composto da rinnovabili e reti regolamentate non ha alcuna esposizione alla Cina. Anche dopo il recente rally della quotazione di EDP, il titolo tratta ancora con uno sconto di valutazione rispetto alla media del multiplo Ev/Ebitda 2021 dei suoi concorrenti green in Europa. EDP offre inoltre un attraente rendimento da dividendi del 4,4%».



Infine nell'elenco dei titoli difensivi ai tempi del coronavirus figura “Newmont Goldcorp, la più grande e ben diversificata società mineraria aurifera, con un solido track record in termini di coerenza operativa e di miglioramento del Nav rispetto ai suoi omologhi. La società beneficia di sinergie derivanti dalla fusione con Goldcorp e dalla joint venture con Barrick Gold. Riteniamo che il mercato sottostimi il focus strategico di Newmont sulla crescita dei margini e sulla pipeline di progetto. Inoltre il programma di cessione in atto dovrebbe contribuire a rafforzare il bilancio patrimoniale di Newmont».

