Coronavirus: ecco come trattare i rifiuti domestici di positivi e non Niente raccolta differenziata se sei positivo al tampone per il coronavirus, utilizza due, tre sacchetti, uno dentro l’altro, per la spazzatura e un contenitore pedale di Nicoletta Cottone

Niente raccolta differenziata se sei positivo al tampone per il coronavirus, utilizza due, tre sacchetti, uno dentro l’altro, per la spazzatura e un contenitore pedale. Ecco come trattare i rifiuti domestici al tempo del Coronavirus. Il gruppo “Comunicazione Nuovo Coronavirus” dell’Istituto superiore di sanità ha diffuso una serie di indicazioni su come raccogliere e gettare i rifiuti domestici. Frutto di un lavoro più ampio dedicato alla gestione dei rifiuti urbani. Le indicazioni sono differenziate a seconda se si sia positivi al coronavirus o in quarantena obbligatoria o se si sia negativi al tampone e non in quarantena. «É una guida per chi sta a casa o deve assistere un paziente positivo in isolamento domiciliare - spiega Federica Scaini, ricercatrice Iss, una delle autrici del report - per smaltire facilmente il rifiuto domestico. Regole valide anche per i volontari che raccolgono i rifiuti fuori alla porta di chi è malato e vive solo».

Sopravvivenza del virus da pochi minuti a nove giorni

«Al momento - spega il report - non è noto il tempo di sopravvivenza di un rifiuto domestico dei coronavirus in particolare e del virus Sars-Cov-2 in particolare, ma sussiste una elevata percezione del risvhio da parte della popolazione italiana e anche fra gli operatori coinvolti nella raccolta dei rifiuti urbani». E spiega che limitatamente a quanto è noto finora il virus si disattiverebbe da pochi minuti a un massimo di nove giorni. Per esempio, spiega lo studio, altri coronavirus come Sars e Mers non sopravvisono su carta in assenza di umidità, ma si ritrovano più a lungo su indumenti monouso (se a concentrazione elevata per 24 ore) rispetto al cotone.

Ecco cosa fare.

Se sei positivo al tampone o in quarantena obbligatoria

I rifiuti, in abitazioni dove sonmo presenti persone positive al virus, dovrebbero essere considerati e smaltiti come queli ospedalieri, con idonei imballaggi a perdere e una azienda specializzata che li raccoglie e li smaltische. Una procedura che a casa è impossibile.

1. Non differenziare più i rifiuti di casa tua.



2. Utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata, se possibile a pedale.



3. Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata)

vanno gettati nello stesso contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata.