Coronavirus, ecco cosa possono e non possono fare i no vax dal 6 dicembre in 20 domande e risposte

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

L’introduzione del super green pass fa scattare dal 6 dicembre una serie di divieti per i no vax. Misure che alcune regioni - come per esempio il Friuli Venezia Giulia - hanno chiesto di anticipare. L’arrivo del certificato verde rafforzato varato dal Consiglio dei ministri inaugura un doppio binario tra chi è vaccinato e guarito e ha il super green pass e chi ha il pass di base che si ottiene anche con un tampone negativo: il molecolare valido per 72 ore, l’antigenico utile per 48 ore. Una scelta, quella contenuta nel decreto legge, che consente a vaccinati e guariti di evitare le restrizioni da zona gialla e arancione e che allontana, invece, i no vax dalla possibilità di accesso a parecchie attività ricreative. Ecco, con 20 domande e risposte, cosa possono e cosa non possono fare i non vaccinati o guariti. Si è tenuto conto anche dei quesiti giunti dai lettori del Sole24ore.com.

È sufficiente un tampone negativo per andare al lavoro?

L’accesso al lavoro è consentito con il green pass base, quindi oltre che a vaccinati o guariti, anche a chi è in possesso del risultato negativo di un tampone molecolare (valido 72 ore) o di un tampone antigenico (valido 48 ore). Serve il pass rafforzato per il personale sanitario (anche amministrativo), scolastico (anche amministrativo), per le forze dell’ordine (compresa la polizia penitenziaria) e per il personale del soccorso pubblico.

Loading...

Sono un amministrativo che lavora in un istituto scolastico. Quali sono le nuove regole?

Negli istituti scolastici, anche per gli amministrativi, scatta l’obbligo dal 6 dicembre di vaccinazione anti-Covid 19.

Senza pass si può salire in metropolitana?

No, dal 6 dicembre per utilizzare i mezzi del trasporto pubblico locale - metropolitana, tram o bus - bisogna essere in possesso del green pass base. Dunque l’accesso è consentito oltre che a vaccinati o guariti, anche a chi è in possesso del risultato negativo di un tampone molecolare (valido 72 ore) o di un tampone antigenico (valido 48 ore).

In treno che documento sanitario va esibito?

Sia sui treni dell’lata velocità, sia su quelli del trasporto ferroviario regionale deve essere esibito il green pass base.