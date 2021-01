Coronavirus, ecco cosa si può fare dall’11 al 15 gennaio. Cinque le regioni in zona arancione Cinque regioni in area arancione, con il resto d’Italia in fascia gialla. Nessuna in zona rossa. Regole a doppia velocità, che impongono ai cittadini di informarsi, per capire cosa si può fare e cosa no. E non farsi multare

Coronavirus, quanto colpisce ogni 100mila abitanti: in testa il Veneto con 927

Cinque regioni in area arancione, con il resto d’Italia in fascia gialla. Nessuna in zona rossa. Regole a doppia velocità, che impongono ai cittadini di informarsi, per capire cosa si può fare e cosa no dall’11 al 15 gennaio. E non farsi multare. A seguito delle ordinanze firmate l’8 gennaio dal ministro della Salute Roberto Speranza, in area arancione ci sono Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. In area gialla sono, invece, Abruzzo, Campania, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche. Molise, Piemonte, provincia autonoma di Bolzano, provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta. Ecco le regole da rispettare, nel combinato disposto fra il decreto legge 5 gennaio 2021 n. 1 e le ordinanze che hanno cambiato colore a cinque regioni.

COPRIFUOCO

Regole valide in zone gialle e arancioni

Il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5 e le 22, su tutto il territorio nazionale e indipendentemente dal fatto che il giorno sia feriale o festivo. I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22 e le 5 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute.

SPOSTAMENTI FRA REGIONI

Regole valide in zone gialle e arancioni



Fino al 15 gennaio sono vietati tutti gli spostamenti verso una regione o provincia Autonoma diversa dalla propria. Fanno eccezione sono gli spostamenti legati a motivi di lavoro, salute o necessità.

RIENTRO A CASA

Regole valide in zone gialle e arancioni