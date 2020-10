Coronavirus, ecco cosa si può fare e cosa no in Lombardia Dal coprifuoco notturno ai centri commerciali chiusi nel fine settimana, dalla rilevazione della febbre obbligatoria all’ingresso degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande alla didattica ai distanza alle superiori di Nicoletta Cottone

Coprifuoco notturno, centri commerciali chiusi nel fine settimana, rilevazione della febbre obbligatoria all’ingresso degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,didattica ai distanza alle superiori. Ecco, con una serie di domande e risposte, che offrono una sintesi delle misure adottate in Lombardia con l’ordinanza del 21 ottobre firmata dal governatore Attilio Fontana, operative dal 22 ottobre al 16 novembre. Le regole sono valide nel terriotrio della Regione Lombardia.

I centri commerciali sono aperti nel weekend?

No, l’ordinanza della Lombardia prevede che nelle giornate di sabato e domenica restino chiuse le grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali al dettaglio presenti nei centri commerciali. Questa disposizione non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l’igiene personale, per l’igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori. Non si applica a farmacie, parafarmacie, tabaccherie e rivendite di monopoli.

Ho un ristorante con consumo al tavolo, che orari devo rispettare

Le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica o privata - bar, pub,ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili - possono operare dalle ore 5 del mattino sino alle ore 23, se prevedono consumo al tavolo, con un massimo per tavolo di sei persone. L’ordinanza specifica che in questo numero non sono computati conviventi e congiunti. C’è però il dpcm 18 ottobre che all’articolo 1, lettera d), punto 8, prevede che possano sedersi al massimo 6 persone allo stesso tavolo. In via interpretativa si dovrà dunque intendere che il locale non potrà comunque avere tavoli con oltre sei occupanti, ma che allo stesso tavolo potranno essere seduti anche non conviventi o congiunti (colleghi di lavoro, amici e compagno di scuola o di università). Gli stessi esercizi possono restare aperti fino alle ore 18 in assenza diconsumo al tavolo. Con la chiusura dei pubblici esercizi all’ora stabilita deve cessare ogni somministrazione agli avventori presenti e deve effettuarsi lo sgombero del locale.

É obbligatoria la rilevazione della temperatura corporea nel locali?

La rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria, in caso di accesso a qualsiasi tipologia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Posso consumare bevande all’aperto?

La nuova ordinanza vieta dalle 18 alle 5 la consumazione di bevande su aree aperte al pubblico. É sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico. I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione nei controlli sul rispetto delle misure.