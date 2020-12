Coronavirus, ecco cosa si può fare oggi, 22 dicembre: divieti, ricongiungimenti, seconde case e quarantene Le nuove regole per le festività previste dal dpcm 3 dicembre 2020 e dal decreto legge 172/2020 sugli spostamenti di Nicoletta Cottone

Spostamenti vietati, ricongiungimenti possibili, raggiungere o no le seconde case, Cosa si può fare martedì 22 dicembre rispettando le regole? Dal 21 dicembre sono scattate le nuove misure previste dal dpcm del 3 dicembre 2020 per arginare i contagi da nuovo coronavirus, che hanno dato un nuovo giro di vite agli spostamenti dei cittadini fino al 6 gennaio. A queste regole si sono aggiunte le ulteriori restrizioni introdotte dal decreto legge di Natale, che prevede una ulteriore stretta dal 24 dicembre al 6 gennaio: dieci giorni di regole da zona rossa leggermente attenuate da alcune deroghe (24,25,26, 27, 31 dicembre e 1,2,3,5,e 6 gennaio) e quattro giorni da zona arancione (28,29,30 dicembre e 4 gennaio). Gli spostamenti nelle seconde case sono consentiti, dalle 5 alle 22, all’interno della propria regione e vietati verso le altre regioni. Regole complesse, che variano di giorno in giorno, tanto che Il Sole 24 Ore, per evitare ai cittadini di fare confusione con la girandola di regole, ha deciso di pubblicare ogni giorno un articolo su cosa si può fare e cosa no. Ecco le regole da rispettare martedì 22 dicembre, secondo giorno di stretta.



Gli spostamenti vietati



Fino al 6 gennaio sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita fra i territori delle diverse regioni o province autonome, salvo per comprovate esigenze di lavoro, situazioni di necessità o salute. É sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio, abitazione, «con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma». Dunque sono vietati tutti gli spostamenti, anche per far visita ad amici o parenti, che comportino l’uscita dalla Regione in cui si vive o in cui si ha la residenza.

Quarantena per chi rientra dall'estero

Chi rientra in Italia tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 per motivi non di necessità (i motivi di necessità sono: esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di salute) dovrà, all'ingresso in Italia, sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria. Chi fosse arrivato in Italia dalla Gran Bretagna e Irlanda del Nord negli ultimi 14 giorni è obbligato, anche se asintomatico, a contattare la Asl e a sottoporsi a tampone per l'allarme legato alla variante inglese del coronavirus, che è più contagioso del 70% rispetto al ceppo originario.

Il coprifuoco dalle 22 alle 5

Divieto di spostamento dalle 22 alle 5 del mattino successivo: si può uscire solo per comprovate esigenze di lavoro, situazioni di necessità o salute, compilando l'autocertificazione in caso di controlli. Distanziamento di almeno un metro: il dpcm del 3 dicembre ricorda che è necessario mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (due metri per attività sportiva).

Mascherina raccomandata con ospiti non conviventi

È «fortemente raccomandato l'uso della mascherina anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi». Il dpcm precisa che si possono usare anche mascherine di comunità, monouso o lavabili - anche auto prodotte in materiali idonei a fornire adeguata barriera e a garantire forma e aderenza adeguate, che consentano di coprire il viso dal mento al di sopra del naso.