Coronavirus, ecco cosa si può fare oggi 24 dicembre: dalla messa anticipata ai cenoni, fino alle seconde case

Genitori separati e figli minori

I genitori separati o affidatari possono spostarsi per andare in comuni, regioni diverse o all'estero per trascorrere le feste con i figli minorenni, nel rispetto dei provvedimenti del giudice o degli accordi con l'altro genitore. Si tratta di spostamenti motivati da “necessità”, pertanto non sono soggetti a divieti. Soo previste spesso tamponi obbligatori o quarantene, quindi in caso di spostamenti da o per l'estero, è comunque necessario consultare la sezione sul sito del ministero degli Affari esteri per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o ci si deve recare.

Assistenza a non autosufficienti

Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti sarà consentito anche alla vigilia di Natale, anche tra comuni o regioni in aree diverse, ma solo se non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune/regione. Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza. Le faq di palazzo Chigi precsano che di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste.

No agli spostamenti per turismo



Gli spostamenti per turismo verso un'altra Regione non sono consentiti fino al 6 gennaio 2021. Dal 24 dicembre non sono consentiti neanche all’interno della stessa Regione.

Ristoranti chiusi, ma consentito l’asporto

Sono sospese le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) . É consentita la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenza.

Aperti alimentari e negozi con beni di prima necessità



Sono aperti gli alimentari e i negozi che vendono beni di prima necessità. Sono chiuse le attività legate ai servizi alla persona, tranne lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali: altre lavanderie, tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.