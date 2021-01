Coronavirus: ecco cosa si può fare oggi 4 gennaio, dagli spostamenti al turismo

Gli spostamenti per turismo

Gli spostamenti per turismo verso un'altra Regione non sono consentiti fino al 6 gennaio 2021 compreso. Nelle giornate arancioni sono previste due eccezioni: sono consentiti gli spostamenti per turismo all'interno dello stesso comune e dai comuni con popolazione fino a 5mila abitanti, entro 30 chilometri dai confini del comune, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Genitori separati o affidatari

Sono possibili gli spostamenti di genitori separati o affidatari per andare in comuni o regioni diverse, o all’estero, a trovare i figli minori. Come ha più volte chiarito palazzo Chigi si tratta di spostamenti motivati da “necessità”, pertanto non sono soggetti a limitazioni. Nel caso di spostamenti da/per l'estero, è necessario consultare il sito del ministero degli Affari esteri per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o ci si deve recare.

Obbligo di quarantena

Gli italiani all’estero per turismo tra il 21 dicembre e 6 gennaio, al rientro dovranno sottoporsi alla quarantena. Quarantena anche per i turisti stranieri in arrivo in Italia nello stesso periodo. Idem per chi entrerà in Italia dal 7 al 15 gennaio, avendo soggiornato o transitato in altri Paesi, per turismo, tra il 21 dicembre e il 6 gennaio.

Ristorazione solo con asporto

Nelle aree arancione le attività di ristorazione sono aperte dalle ore 5 alle ore 22 solo per l’asporto. La consegna a domicilio è sempre consentita. L’ingresso e la permanenza in bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono consentiti assembramenti, né il consumo in prossimità dei locali.

La ristorazione in albergo

I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano: la ristorazione è consentita solo all'interno dell'albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. In caso di mancanza del servizio all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o con consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dall'albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo.