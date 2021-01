Coronavirus, ecco cosa si può fare oggi 5 gennaio: spostamenti, visite, negozi Italia in zona rossa nel giorno che precede la Befana: solo asporto per ristoranti, bar e pasticcerie, chiusi i centri commerciali di Nicoletta Cottone

Italia in zona rossa nel giorno che precede la Befana. Dunque sono in vigore regole più stringenti il 5 gennaio, come previsto dal Governo con il dpcm del 3 dicembre 2020 che ha fatto scattare un giro di vite sulle festività natalizie in vigore dal 21 dicembre al 6 gennaio. Un giro di vite agli spostamenti dei cittadini fino al 6 gennaio, inasprito dalle ulteriori restrizioni introdotte dal decreto legge di Natale 18 dicembre 2020 n. 172, che prevede una ulteriore stretta dal 24 dicembre al 6 gennaio. Intanto dal 7 gennaio scattano le nuove misure restrittive previste dal nuovo decreto approvato nella notte dal Consiglio dei ministri, che prevedono una zona gialla con qualche paletto in più durante i giorni feriali e una arancione nel fine settimana. Il 5 gennaio no agli spostamenti fra regioni, ristoranti aperti solo per l’asporto, passeggiate solo vicino casa, attività sportiva rigorosamente soli, partecipazione a funzioni religiose vicino casa. Una sola volta al giorno è possibile spostarsi per fare visita a parenti o amici, dalle 5 alle 22, al massimo in due persone (accompagnate da figli minori di 14 anni o fa conviventi disabili o non autosufficienti). Ecco le regole da rispettare il 5 gennaio, se non si vuole incorrere nelle sanzioni amministrative fino a mille euro previste dalle norme.

Autocertificazioni per gli spostamenti

Nelle giornate in zona rossa si deve essere in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione da effettuare sui moduli prestampati in dotazione alle forze di polizia statali e locali. E attenzione: la veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l'accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. Scarica qui il modulo dell’autocertificazione.

Rientro a casa entro le 22

Palazzo Chigi ha confermato che, anche il 5 gennaio, prefestivo che precede l’Epifania, il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5 e le 22. I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22 e le 5 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute.

Le visite a parenti o amici

Possibile muoversi per una visita a parenti o amici: si possono ospitare massimo due persone non conviventi. Che dovranno tornare a casa entro le 22 o pernottare. Una delle deroghe individuate dal governo consente, una sola volta al giorno, lo spostamento per fare visita a parenti o amici, anche verso altri comuni, ma sempre all’interno della stessa regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. Chi si sposta potrà comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.

Possibile andare a messa, ma vicino casa

Si potrà andare alla messa anche il 5 gennaio, ricordando che il rientro a casa è sempre previsto entro le 22. La Cei ha ricordato che nelle giornate in zona rossa si devono individuare luoghi di culto «tra quelli più vicini a casa». Prevista la riduzione degli ingressi nel rispetto del distanziamento. Obbligatorio l’uso della mascherina.