Coronavirus, ecco cosa si può fare oggi, 8 gennaio

Zona gialla rinforzata l’8 gennaio. Le nuove misure individuate dal decreto legge 5 gennaio 2021 n. 1 non consentono gli spostamenti fra regioni, anche se gialle, se non per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità. Ecco cosa si può fare e cosa no per evitare le sanzioni amministrative fino a mille euro, aumentate di un terzo se ci si trova in auto.

Autocertificazione: quando scatta

Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare i propri spostamenti, salvo non ci si sposti in un’altra regione per comptrovati motivi di lavoro, salute o necessità. Dalle 22 alle 5, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti: l’autodichiarazione potrà essere resa sui moduli prestampati in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni rese sarà oggetto di controlli successivi e l'accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

Sempre consentito il rientro a casa

É consentito fare rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case che si trovano in un'altra regione o provincia autonoma.

Assistenza a parenti o amici non autosufficienti

L’ assistenza a un parente o a un amico non autosufficiente rientra fra le condizioni di necessità, dunque non sono previsti limiti orari.

Genitori separati o divorziati

Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti. É necessario scegliere il tragitto più breve e rispettare le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.). Vanno rispettate anche le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.