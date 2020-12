Coronavirus, ecco cosa si può fare oggi: divieti, ricongiungimenti, seconde case e sanzioni

Mascherina raccomandata con ospiti non conviventi

È «fortemente raccomandato l’uso della mascherina anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi». Il dpcm precisa che si possono usare anche mascherine di comunità, monouso o lavabili - anche auto prodotte in materiali idonei a fornire adeguata barriera e a garantire forma e aderenza adeguate, che consentano di coprire il viso dal mento al di sopra del naso.

I genitori separati o divorziati possono raggiungere i figli minori

I genitori separati o affidatari possono spostarsi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio per andare in comuni o regioni diverse o all’estero per trascorrere le feste con i figli minorenni, nel rispetto dei provvedimenti del giudice o degli accordi con l'altro genitore. Si tratta, infatti, di spostamenti rientrano tra quelli motivati da “necessità” e dunque non sono soggetti a limitazioni. Nel caso di spostamenti da o per l’estero, è comunque necessario consultare la sezione sul sito del ministero degli Affari esteri per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o ci si deve recare. Si ricorda che a causa della nuova variante del Covid-19 sono stati interrotti i voli diretti da e per Londra.

Ricongiungimenti con partner

Per chi ha un coniuge o un partner che vive in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi) è possibile trascorrere le feste insieme, anche dopo il 21 dicembre, se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione.

Parenti non autosufficienti

Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti è consentito anche dal 21 al 6 gennaio, anche tra comuni o regioni in aree diverse, se non è possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune o regione. Palazzo Chigi precisa che di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori che abitualmente egli già assiste.

Stop agli spostamenti per turismo extraregionali

Dal 21 dicembre al 6 gennaio non sono consentiti spostamenti extraregionali per turismo in Italia.